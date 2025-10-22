الرئيس عون: اللبنانيون جميعهم خسروا وليس فريقًا... وتمنيات بإعداد مشروع قانون معجّل لانتخاب المنتشرين

توجّه الرئيس جوزاف عون إلى وفد "المؤتمر الوطنيّ للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية”، بالقول: “أنتم مستقبل لبنان، والاتكال عليكم كبير؛ فليكن التنافس لمصلحة لبنان لا لخدمة المصالح الشخصية”.
ولفت إلى أنّ أمام لبنان اليوم، فرص حقيقية لإعادة النهوض.
وشدد على وجوب الخروج من الخلافات التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه، وأخذ العِبر من الماضي للتأسيس للحاضر والمستقبل على قاعدة ثقافة المواطنة والحفاظ على الوطن.
وشدد على أنّ اللبنانيين جميعهم خسروا، وليس فريقًا واحدًا، “فالاختلاف في وجهات النظر والمواقف حقٌّ مشروع، أما الخلاف فهو مدمّر”.