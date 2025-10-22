الأخبار
بالشمع الأحمر... إقفال محل لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن

أخبار لبنان
2025-10-22 | 10:45
مشاهدات عالية
0min
بالشمع الأحمر... إقفال محل لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن

أقفلت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال بالشمع الأحمر محلا لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن، باشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين، بعدما ضبط مفتشو المصلحة كمية كبيرة من الدجاج الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري قدرت بنحو 470 كيلوغراما، وذلك في إطار الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها المصلحة حفاظا على سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

وجرى خلال العملية تنظيم محضر ضبط بحق صاحب المحل، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

وأكدت علم الدين استمرار المصلحة في تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة على المؤسسات الغذائية والمحال التجارية، مشددة على أن هدفها الأساسي هو حماية المستهلك وضمان أمنه الغذائي. ودعت جميع أصحاب المؤسسات إلى الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية المعتمدة تجنبا للملاحقة والعقوبات القانونية.

أخبار لبنان

إقفال

محل

الدجاج

جبل محسن

