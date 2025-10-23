أبي خليل للـLBCI: القوات وأطراف أخرى يسعون لتعديل القانون الانتخابي خدمةً لمصالح شخصية وآنية

أكد النائب سيزار أبي خليل أنّ "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أطلق في 11 تشرين الأول مبادرة تهدف إلى الحفاظ على المكسب الاستراتيجي الذي يتيح للبنانيين في الاغتراب الاختيار بين التصويت في الدائرة 16، أي دائرة الانتشار المخصّصة للنواب الستة، أو في دوائر قيد نفوسهم داخل لبنان."وأشار أبي خليل في حديثٍ لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI إلى أنّ "القانون الحالي واضح ويمنح المنتشرين تمثيلاً عبر ستة نواب، إلا أنّ حزب القوات اللبنانية وأطرافاً أخرى يسعون لتعديله لخدمة مصالح شخصية آنية، في محاولة لحرمان التيار من مكسب الدائرة 16."