سلام من دار الفتوى: نعمل على معالجة الأزمات وبسط سلطة الدولة.. دريان: ثقتنا كبيرة بحكمتكم
أخبار لبنان
2025-10-23 | 05:24
مشاهدات عالية
3
min
سلام من دار الفتوى: نعمل على معالجة الأزمات وبسط سلطة الدولة.. دريان: ثقتنا كبيرة بحكمتكم
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وتم التداول في الشؤون العامة اللبنانية.
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان اللقاء تخلله" تأكيد من الرئيس سلام ان الحكومة تعمل على معالجة الأزمات المتراكمة منذ سنوات التي يئن منها المواطن وذلك باتخاذ خطوات عملية من خلال الوزارات المعنية ومؤسسات الدولة بمتابعة دقيقة من وزرائها الملتزمين تنفيذ مندرجات البيان الوزاري لإنقاذ لبنان من محنته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهناك تعاون وتنسيق وزاري بين أعضائها لإنجاز كل الاستحقاقات المرتقبة، والتضامن الحكومي هو مفتاح نجاحها للتصدي للكثير من المشاكل التي يعانيها البلد، ومجلس الوزراء هو مكان توافق واتفاق لما فيه مصلحة البلد واللبنانيين".
وأضاف الرئيس سلام:" لا تهاون في أي قرار تتخذه الحكومة بل هناك إصرار واردة وعزم لتحقيق كل ما يصدر عن مجلس الوزراء الحريص على تنفيذ قراراته بروية وحكمة ضمن اطار الدستور واتفاق الطائف والقوانين المرعية الإجراء التي هي بوصلة عمله وفق توجهاتها، ولن نسمح بالافتراء او بالتضليل على مسار النهج البناء الذي تتبعه حكومتنا المستمرة في الإصلاح والعمل لإنقاذ لبنان من براثن العدو الإسرائيلي المستمر في خرقه للسيادة اللبنانية، ولن تألوا الحكومة جهدا على الصعيد الديبلوماسي للتوصل الى الحل المنشود مع المبعوثين الدوليين وإعادة البناء والإعمار لكل المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي".
وعن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها قال: "الحكومة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة في العام المقبل وأجهزتها على تأهب تام ، ومن غير المقبول التمديد أو التأجيل للمجلس النيابي الحالي وهذه فرضيات وآراء وتحليلات، الحكومة غير معنية فيها، الاستحقاق النيابي ينبغي أن يسمو ويعلو على أي اعتبار آخر والحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية لتجديد العزيمة والإصرار على نهوض الدولة والقيام بواجباتها الدستورية على كافة الأراضي اللبنانية وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الطائف نصا وروحا".
من جهته مفتي الجمهورية دعا الرئيس سلام الى "المثابرة بالإصلاح والإنقاذ واستكمال تطبيق الأنظمة والقوانين لتعم العدالة والإنصاف بين كل شرائح المجتمع اللبناني وأن لا تشعر أي فئة او مجموعة لبنانية بانها بعيدة عن المشاركة في عملية بناء الدولة ومؤسساتها، وليكن خيار اللبنانيين جميعا الدولة ومؤسساتها فهي الملاذ والحاضنة لكل اللبنانيين."
وقال المفتي دريان: "ثقتنا كبيرة بشجاعة وحكمة الرئيس نواف سلام وحزمه وإصراره على أن تكون حكومته مميزة في أدائها ونتائج أعمالها وتنفيذ قراراتها ليشعر المواطن بان الدولة وحدها هي ملجأ اللبنانيين والأقدر على امنهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهي المؤتمنة على سيادة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين وكراماتهم وأمنهم من خلال المؤسسات الدستورية على أنواعها".
أخبار لبنان
الفتوى:
معالجة
الأزمات
الدولة..
دريان:
ثقتنا
كبيرة
بحكمتكم
التالي
اسطفان من سيدني: لا قيام لدولة ما دام قرار الحرب والسلم خارجها
مصلحة الإقتصاد في الشمال تسطر محضر ضبط بحق معمل غير مستوف للشروط الصحية لتكرير زيت الزيتون في طرابلس
السابق
أخبار لبنان
2025-10-20
دريان التقى السفير السعودي: التشديد على دعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2025-10-20
دريان التقى السفير السعودي: التشديد على دعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-09-26
شيخ العقل اتصل برئيس الحكومة: لتدارك الأزمات بحكمة وحفظ هيبة الدولة
أخبار لبنان
2025-09-26
شيخ العقل اتصل برئيس الحكومة: لتدارك الأزمات بحكمة وحفظ هيبة الدولة
0
أخبار لبنان
2025-10-01
ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة ولاسيما في تنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون
أخبار لبنان
2025-10-01
ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: الهدف الأسمى حفظ وحدة الحكم في معالجة أمور الدولة ولاسيما في تنفيذ اجراءات تحقق التمسك باحترام القانون
0
أخبار لبنان
2025-09-01
الوزيرة السيد من دار الفتوى: نأمل بتفاهم بين كل الأطراف قبل جلسة الجمعة وخلالها
أخبار لبنان
2025-09-01
الوزيرة السيد من دار الفتوى: نأمل بتفاهم بين كل الأطراف قبل جلسة الجمعة وخلالها
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
0
أخبار لبنان
06:43
سلام لرئيس لجنة "الميكانيزم": لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام
أخبار لبنان
06:43
سلام لرئيس لجنة "الميكانيزم": لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام
0
أخبار لبنان
06:41
دريان استقبل الجروان داعما رسالة التسامح والسلام وبحث في تعزيز العلاقات مع سفير ألمانيا
أخبار لبنان
06:41
دريان استقبل الجروان داعما رسالة التسامح والسلام وبحث في تعزيز العلاقات مع سفير ألمانيا
0
أخبار لبنان
06:32
اضراب موظفي القطاع العام تفاوت بين دائرة واخرى والتصعيد نحو الإضراب المفتوح لنيل المطالب
أخبار لبنان
06:32
اضراب موظفي القطاع العام تفاوت بين دائرة واخرى والتصعيد نحو الإضراب المفتوح لنيل المطالب
أخبار لبنان
12:56
مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي
أخبار لبنان
12:56
مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي
0
صحة وتغذية
05:43
تساقط الشعر الموسمي... ظاهرة شائعة تصيب الملايين حول العالم وهذه التفاصيل!
صحة وتغذية
05:43
تساقط الشعر الموسمي... ظاهرة شائعة تصيب الملايين حول العالم وهذه التفاصيل!
0
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
0
آخر الأخبار
06:12
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية
آخر الأخبار
06:12
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
0
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
0
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
0
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
0
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
1
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
2
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
3
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
4
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
5
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
6
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
7
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
8
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
