الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اسطفان من سيدني: لا قيام لدولة ما دام قرار الحرب والسلم خارجها

أخبار لبنان
2025-10-23 | 05:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اسطفان من سيدني: لا قيام لدولة ما دام قرار الحرب والسلم خارجها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اسطفان من سيدني: لا قيام لدولة ما دام قرار الحرب والسلم خارجها

عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إلياس اسطفان مؤتمرًا صحافيًا في مركز "القوات اللبنانية" في سيدني، بحضور رئيس مقاطعة أستراليا طوني عبيد، ورئيس مكتب سيدني لوي فارس، وعدد من الإعلاميين وأبناء الجالية اللبنانية.

استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية، قبل أن يتناول النائب اسطفان في مداخلته أبرز المستجدات السياسية والوطنية، خصوصًا ما يتعلق بانتخابات المغتربين، والإصلاحات الإدارية، ودور الاغتراب في الحياة العامة.

وأكد اسطفان أن "قانون انتخاب المغتربين الذي أُقر عام 2017 وأُجريت على أساسه الانتخابات النيابية في عامي 2018 و2022 أثبت نجاحه، غير أن انتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين لا يزال متعذرًا نتيجة غياب الآلية التطبيقية".

وانتقد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج اقتراح إلغاء المادتين 112 و122 على جدول أعمال الهيئة العامة، داعيًا إياه إلى "الاحتكام إلى الأكثرية النيابية"، كما دعا إليه رئيس حزب القوات سمير جعجع.

وحيّا اسطفان رئيس الحكومة نواف سلام على قراره "إدراج اقتراح وزير الخارجية المعجل المكرر على جدول أعمال جلسة الخميس"، مثمنًا موقفه الحازم بضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وشدد على أنه "لا يمكن قيام دولة حقيقية في ظل وجود فريق لا يعترف بسيادة الدولة واحتكارها لقرار الحرب والسلم"، مشيرًا إلى أن ما جرى في الجنوب يعكس حجم المخاوف التي يعيشها اللبنانيون اليوم.

وشدد على "أهمية دور المغتربين في الحياة السياسية"، داعيًا إلى "تسجيل أسمائهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة"، مشيرًا إلى "تعاون وثيق مع مطارنة سيدني والجاليات اللبنانية".

ولفت إلى أن "المغتربين يشكلون طاقة وطنية لا بد من توظيفها في خدمة لبنان"، معتبرًا أن "انتخاب رؤساء بلديات من الاغتراب يرسخ هذه المشاركة". وضرب مثالًا بتجربة زحلة، حيث يُمارس رئيس البلدية سليم غزالة الشفافية الكاملة مع المواطنين.

وفي الشأن الإداري، أشار اسطفان إلى" تحسن تدريجي في أداء الوزارات"، لافتًا إلى "خطوة تشكيل هيئة ناظمة في وزارة الطاقة كمؤشر إيجابي على مسار الإصلاح". وأكد أن "تكتل الجمهورية القوية لن يقبل بالعودة إلى النهج القديم الذي أوصل البلاد إلى أزمتها الحالية".

أخبار لبنان

سيدني:

لدولة

الحرب

والسلم

خارجها

LBCI التالي
برّي يدعو الى جلسة تشريعية الثلاثاء المقبل...
سلام من دار الفتوى: نعمل على معالجة الأزمات وبسط سلطة الدولة.. دريان: ثقتنا كبيرة بحكمتكم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-07

جعجع: لا خلاص للبنان من دون قيام دولة فعلية ولا قيام دولة فعلية بوجود سلاح غير شرعيّ خارجها

LBCI
خبر عاجل
2025-09-07

جعجع لقوى الممانعة: أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم وتحمّلون الدولة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع وكنتم البادئين بعدم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

الرئيس سلام: لا استقرار دائم في المنطقة إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أخبار لبنان
06:43

سلام لرئيس لجنة "الميكانيزم": لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام

LBCI
أخبار لبنان
06:41

دريان استقبل الجروان داعما رسالة التسامح والسلام وبحث في تعزيز العلاقات مع سفير ألمانيا

LBCI
أخبار لبنان
06:32

اضراب موظفي القطاع العام تفاوت بين دائرة واخرى والتصعيد نحو الإضراب المفتوح لنيل المطالب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:56

مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي

LBCI
صحة وتغذية
05:43

تساقط الشعر الموسمي... ظاهرة شائعة تصيب الملايين حول العالم وهذه التفاصيل!

LBCI
أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
آخر الأخبار
06:12

القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

LBCI
أخبار دولية
13:17

عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:12

حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة

LBCI
أخبار دولية
13:10

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:38

حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
11:51

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
أخبار لبنان
02:51

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More