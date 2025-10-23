برّي يدعو الى جلسة تشريعية الثلاثاء المقبل...

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 28 تشرين الأول 2025 وذلك لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 ايلول 2025 .