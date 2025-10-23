الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزيرة التربية تتابع الاعتداءات الإسرائيلية قرب مدارس بعلبك وتؤكد حماية التلامذة واستمرار العملية التعليمية
أخبار لبنان
2025-10-23 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزيرة التربية تتابع الاعتداءات الإسرائيلية قرب مدارس بعلبك وتؤكد حماية التلامذة واستمرار العملية التعليمية
تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي لحظة بلحظة، الاعتداءات الاسرائيلية التي وقعت قرب ثانوية شمسطار الرسمية وثانوية طاريا في منطقة بعلبك، والتي أدت إلى تحطم زجاج النوافذ والواجهات في الثانويتين، وأصيب التلامذة بالهلع كما هرع أهاليهم لاخذهم من المدارس.
واتصلت الوزيرة برئيس المنطقة التربوية في بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر وبمدير التعليم الثانوي خالد فايد واطمأنت إلى سلامة أفراد الهيئة التعليمية والتلاميذ والعاملين في المدارس والثانويات الرسمية.
وعلمت أن القصف استهدف أيضا محيط ثانوية طاريا في بعلبك الهرمل وأدى إلى تعرض عددمن التلاميذ لإصابات طفيفة نتيجة تحطم الزجاج ، كما طاول القصف بلدة بدنايل من دون تعرض مدارسها إلى أضرار مباشرة .
واستنكرت الوزيرة كرامي هذا العدوان الهمجي الذي طاول المؤسسات التربوية ، وناشدت الدول الكبرى والمؤثرة في العالم ، "ضرورة الضغط لوقف العدوان المتمادي الذي يطاول المدارس والمدنيين ويوقع الشهداء والجرحى ويروع الأهالي ".
ووجهت الوزيرة التحية إلى إدارات المدارس وأساتذتها وتلامذتها ، والى الأهالي ، وحيّت صمودهم وعزمهم على الرغم من خطر العدوان، مشيرة إلى ان "لا شيء يثنينا عن التعليم ومتابعة التقدم نحو نهضة وطننا ".
أخبار لبنان
التربية
تتابع
الاعتداءات
الإسرائيلية
مدارس
بعلبك
وتؤكد
حماية
التلامذة
واستمرار
العملية
التعليمية
التالي
وزير المالية استقبل الوزير الحجار وعرض التحضيرات لزيارة البنك الدولي واكد تعزيز الشراكة مع ديوان المحاسبة لدعم الإصلاح المالي
الخطيب إستقبل السفير السعودي ووزير الداخلية... البخاري: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-18
وزيرة التربية لمديري مدارس وثانويات بعلبك الرسمية: نعمل على تفعيل الشراكات وفق خطط وأولويات الوزارة
أخبار لبنان
2025-10-18
وزيرة التربية لمديري مدارس وثانويات بعلبك الرسمية: نعمل على تفعيل الشراكات وفق خطط وأولويات الوزارة
0
أخبار لبنان
2025-09-21
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
أخبار لبنان
2025-09-21
وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية
0
أخبار لبنان
2025-10-18
وزيرة التربية: مذكرة تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية ترجمة لقرار مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2025-10-18
وزيرة التربية: مذكرة تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية ترجمة لقرار مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
2025-09-29
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
أخبار لبنان
2025-09-29
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:17
هيكل: الجيش سيحافظ على كل شبر وسيحمي مواطنيه
أخبار لبنان
10:17
هيكل: الجيش سيحافظ على كل شبر وسيحمي مواطنيه
0
أخبار لبنان
10:14
الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا
أخبار لبنان
10:14
الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا
0
أمن وقضاء
09:48
تدابير سير بسبب تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات لتعزيز السلامة على الطريق الدولية
أمن وقضاء
09:48
تدابير سير بسبب تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات لتعزيز السلامة على الطريق الدولية
0
أخبار لبنان
09:41
لبنان يكرّس حضوره الدولي في قطاع النبيذ: مدير عام وزارة الزراعة تسلّم في ديجون شهادة تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"
أخبار لبنان
09:41
لبنان يكرّس حضوره الدولي في قطاع النبيذ: مدير عام وزارة الزراعة تسلّم في ديجون شهادة تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
14:32
حافيتا القدمين... جيجي وبيلا حديد تخطفان الأنظار بإطلالاتهما في زفاف شقيقتهما (صور)
موضة وجمال
14:32
حافيتا القدمين... جيجي وبيلا حديد تخطفان الأنظار بإطلالاتهما في زفاف شقيقتهما (صور)
0
موضة وجمال
2025-10-21
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-21
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-09-21
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
أخبار لبنان
2025-09-21
تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري
0
أخبار لبنان
08:13
MEAG تتعاقد مع DHL لتسليم الحقائب المتأخرة مباشرة إلى أماكن إقامة الركاب بداية الشهر المقبل 2025
أخبار لبنان
08:13
MEAG تتعاقد مع DHL لتسليم الحقائب المتأخرة مباشرة إلى أماكن إقامة الركاب بداية الشهر المقبل 2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:06
إضراب لروابط القطاع العام وعسكريين ومتقاعدين ومدنيين
تقارير نشرة الاخبار
08:06
إضراب لروابط القطاع العام وعسكريين ومتقاعدين ومدنيين
0
أخبار لبنان
07:18
الخطيب إستقبل السفير السعودي ووزير الداخلية... البخاري: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان
أخبار لبنان
07:18
الخطيب إستقبل السفير السعودي ووزير الداخلية... البخاري: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان
0
أمن وقضاء
06:57
الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
أمن وقضاء
06:57
الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:46
جولة على أصحاب المولدات في الشمال لمكافحة التزوير... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
06:46
جولة على أصحاب المولدات في الشمال لمكافحة التزوير... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
04:58
وزير العمل يكرّم محمد جعفر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويؤكد تطبيق القانون لتعزيز اندماجهم في سوق العمل
أخبار لبنان
04:58
وزير العمل يكرّم محمد جعفر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويؤكد تطبيق القانون لتعزيز اندماجهم في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
0
أخبار دولية
00:02
روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تهدد إتفاق غزة
أخبار دولية
00:02
روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تهدد إتفاق غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
2
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
3
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
4
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
5
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
6
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
7
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
8
فنّ
12:30
لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها
فنّ
12:30
لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More