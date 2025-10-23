الخطيب إستقبل السفير السعودي ووزير الداخلية... البخاري: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان

إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وتم البحث في التطورات في لبنان والمنطقة، وكان اتفاق على وجوب بذل اقصى الجهود لتحقيق الاستقرار ودور الدولة في هذا المجال.



وأكد الخطيب "ضرورة استعادة الناس ثقتهم بالدولة التي يفترض أن تهتم بشؤون الناس الحياتية والاجتماعية والأمنية قبل أي شيء آخر". وقال: "لا يجوز أن يبقى ما يشعر به الناس بتجاهل الحكومة لهموم المهجرين والنازحين". وشدد على أن "المكون الشيعي لم يكن في اي يوم من الايام عامل تفريق او انفصال، بل عامل وحدة وجمع".



ونوه بدور المملكة العربية السعودية وحكمتها في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وتحقيق الاستقرار، تماما كما فعلت سابقا في اتفاق الطائف ورعايتها الدائمة له وكان لها اليد الطولى في هذا المجال.



ووجه الخطيب الدعوة للسفير بخاري للمشاركة في ندوة حول اتفاق الطائف والتي يقيمها المجلس الشيعي في السادس من الشهر المقبل في مقره في الحازمية.



من جهته، أكد السفير بخاري "حكمة القيادة اللبنانية في دفع الأمور نحو الاستقرار"، قائلا: "نعول دائما على هذا الأمر". ونوه بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا المجال. وشدد على ألا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان ولا في الخارج، مستذكرا مواقف الامام المغيب السيد موسى الصدر والامام محمد مهدي شمس الدين والامام عبد الامير قبلان ومواقف العلامة الخطيب في هذا المجال وعلاقتهم المتينة مع المملكة.



وشدد بخاري على "عدم استبعاد اي مكون لبناني في الدولة، وهذه هي روحية اتفاق الطائف".