وزارة الصحة: شهيدان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنتا وشمسطار

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية على السلسلتين الشرقية والغربية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين:



- شهيد في جنتا



- شهيد في شمسطار.