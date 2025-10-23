الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة البيئة: لبنان حقق إنجازا بارزا خلال المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة

أخبار لبنان
2025-10-23 | 08:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة البيئة: لبنان حقق إنجازا بارزا خلال المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزارة البيئة: لبنان حقق إنجازا بارزا خلال المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة

أعلنت وزارة البيئة في بيان، أن لبنان حقق إنجازا بارزا خلال المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) الذي عقد في أبوظبي بين 9 و16 تشرين الأول 2025، مع اعتماد الاقتراح رقم 148 بعنوان: "دعم استعادة وتأهيل النظم البيئية المتضررة من الحرب في لبنان".

وقالت: "تم تقديم الاقتراح بمبادرة من قبل وزيرة البيئة تمارا الزين، التي مثّلتها في المؤتمر مستشارتها كارلا خاطر. وقد شارك في رعاية الاقتراح أكثر من خمسة عشر عضوًا من هنغاريا وكينيا ومن أعضاء الاتحاد الدولي من لبنان، وفي طليعتهم المجلس الوطني للبحوث العلمية. وقد قُدّم الاقتراح بصفة عاجلة بموجب المادة (52) من أنظمة الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وتم اعتماده بعد دعم قوي من المجتمع الدولي المعني بحماية البيئة".

وأضاف البيان: "يعترف القرار رسميًا بحجم الأضرار البيئية الجسيمة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية (2023-2024) على لبنان، ويدعو إلى تعاون دولي لدعم الجهود الوطنية في مجال الاستعادة البيئية. من خلال هذا القرار، أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأن تأثير الحرب يتجاوز الخسائر البشرية والمادية ليطال النظم البيئية والتنوع البيولوجي وأسس التنمية المستدامة. كما يفتح القرار نافذة لتعهدات مالية تحت مظلة الاتحاد، ويشجّع الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات على حشد التمويل اللازم لدعم استعادة النظم البيئية في لبنان، بما يشمل الغابات، التربة، السواحل، والتنوع الحيوي. ويُعد اعتماد الاقتراح رقم 148 المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف رسميًا داخل إطار الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأن استعادة البيئة بعد الحروب هي أولوية بيئية عالمية".

ولفت البيان الى أن "هذا الإنجاز يعزز دور لبنان الريادي في تعزيز مقاربة التعافي القائم على الطبيعة وفي الدبلوماسية البيئية بعد الحروب، ويعد تمهيدًا للنقاشات العالمية المقبلة في مؤتمر المناخ  COP30. ويجري حاليًا إعداد تقرير وطني لتقييم الأضرار البيئية لما بعد الحرب بقيادة وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية، على أن يُنشر قريبًا، متضمناً تفاصيل حجم الأضرار وأولويات الاستعادة وتعزيز القدرة البيئية على الصمود".

وقال: "يعكس هذا الإنجاز التزام لبنان بأن التأهيل البيئي عقب الأضرار البيئية التي تعمدّتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، هو جزء أساسي من إعادة الإعمار والتعافي، ويفتح الباب أمام شراكات دولية جديدة لدعم جهود إعادة تأهيل النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية".

أخبار لبنان

وزارة البيئة

لبنان

الحرب

المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة

LBCI التالي
جلسة للجنة التربية... وهذا ما أقرّته
وزارة الصحة: شهيدان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنتا وشمسطار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

وزير الزراعة يستقبل ملكة جمال لبنان ندى كوسا: شراكة ملهمة من أجل الزراعة المستدامة وحماية البيئة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-19

وزارة البيئة: لحماية الموائل الطبيعية للكائنات المهددة بالإنقراض وعلى رأسها فقمة الراهب المتوسطية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-07

تدابير سير في محيط مجلس النواب الاثنين والثلاثاء بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

فرعية البيئة تابعت درس إقتراح قانون حماية التراث الثقافي بحضور وزير الثقافة وخبراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:17

هيكل: الجيش سيحافظ على كل شبر وسيحمي مواطنيه

LBCI
أخبار لبنان
10:14

الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا

LBCI
أمن وقضاء
09:48

تدابير سير بسبب تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات لتعزيز السلامة على الطريق الدولية

LBCI
أخبار لبنان
09:41

لبنان يكرّس حضوره الدولي في قطاع النبيذ: مدير عام وزارة الزراعة تسلّم في ديجون شهادة تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:50

ماكرون: روسيا تصر على رفض وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا وعازمون على زيادة الضغط عليها

LBCI
آخر الأخبار
06:12

القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية

LBCI
منوعات
06:15

أوقات محددة تجنبوا خلالها تغيير مقاعدكم على متن الطائرة... هذا ما كشفه قائد طائرة سابق!

LBCI
أخبار دولية
10:05

الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار على الأقل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

إضراب لروابط القطاع العام وعسكريين ومتقاعدين ومدنيين

LBCI
أخبار لبنان
07:18

الخطيب إستقبل السفير السعودي ووزير الداخلية... البخاري: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
06:57

الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

جولة على أصحاب المولدات في الشمال لمكافحة التزوير... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
04:58

وزير العمل يكرّم محمد جعفر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويؤكد تطبيق القانون لتعزيز اندماجهم في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...

LBCI
أخبار دولية
00:02

روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تهدد إتفاق غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أخبار لبنان
11:51

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

LBCI
أخبار لبنان
02:51

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

LBCI
فنّ
12:30

لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More