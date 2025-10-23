الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جلسة للجنة التربية... وهذا ما أقرّته

أخبار لبنان
2025-10-23 | 08:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جلسة للجنة التربية... وهذا ما أقرّته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جلسة للجنة التربية... وهذا ما أقرّته

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد، في حضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وذلك لدرس جدول أعمال يتضمن: اقتراح القانون الرامي إلى تحديد أصول التعيين لوظيفة أستاذ تعليم فني وأستاذ تعليم مهني في الملاك التعليّمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1408 الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة /200،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء مساهمة مالية الى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملا بالمادة (41) من قانون 15/6/1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة).  

وقد أقرَّت اللجنة اقتراح القانون المتعلق بتحديد أصول التعيين لوظيفة أستاذ تعليم فني وأستاذ تعليم مهني في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وإجراء مباراة محصورة للمتعاقدين للتدريس بالساعة كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية برئاسة النائب أشرف بيضون وعضوية النواب: إدغار طرابلسي، بلال الحشيمي وسليم الصايغ، مع بعض التعديلات الطفيفة.

وقد حمل هذا القانون هدفين اثنين: الأول مستدام، والثاني موقت. تناول الأول أصول التعيين لبعض الوظائف التعليميَّة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من خلال تفعيل نظام إعداد المعلمين مسبقا قبل إلحاقهم في التعليم الفني والتقني من خلال المعهد الفني التربوي.

والثاني: إيجاد حلّ لشريحة كبيرة من المتعاقدين الذين أفنوا جُّل عمرهم في التعليم الفني والتقني كنتيجة لسياسات وزارة التربية المتعاقبة من خلال مباراة محصورة لهم عبر مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط المحددة في متن الاقتراح.

كما أقرَّت اللجنة أيضاً مشروع القانون رقم 1408 المتعلق بمساهمة بقيمة (200) مليار لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لمواجهة العجز في الصندوق وتغطيته ومواجهة الأعباء الاجتماعية التي أثرت سلباً على المرفق المذكور.    

أخبار لبنان

لجنة التربية

ريما كرامي

أستاذ تعليم

المدارس

LBCI التالي
بو نادر: نناشد مجلس الوزراء لتفعيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وليكن تشكيلها شراكة بين القطاعين العام والخاص
وزارة البيئة: لبنان حقق إنجازا بارزا خلال المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

لجنة التربية اقرت مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

وزيرة التربية من راشيا: الأولوية للاستماع إلى القضايا التربوية ومعالجتها بالتعاون مع لجنة التربية والفعاليات التعليمية

LBCI
اقتصاد
2025-09-03

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

لجنة الدفاع أقرت قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:17

هيكل: الجيش سيحافظ على كل شبر وسيحمي مواطنيه

LBCI
أخبار لبنان
10:14

الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا

LBCI
أمن وقضاء
09:48

تدابير سير بسبب تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات لتعزيز السلامة على الطريق الدولية

LBCI
أخبار لبنان
09:41

لبنان يكرّس حضوره الدولي في قطاع النبيذ: مدير عام وزارة الزراعة تسلّم في ديجون شهادة تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:50

ماكرون: روسيا تصر على رفض وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا وعازمون على زيادة الضغط عليها

LBCI
آخر الأخبار
06:12

القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية

LBCI
منوعات
06:15

أوقات محددة تجنبوا خلالها تغيير مقاعدكم على متن الطائرة... هذا ما كشفه قائد طائرة سابق!

LBCI
أخبار دولية
10:05

الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار على الأقل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

إضراب لروابط القطاع العام وعسكريين ومتقاعدين ومدنيين

LBCI
أخبار لبنان
07:18

الخطيب إستقبل السفير السعودي ووزير الداخلية... البخاري: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
06:57

الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

جولة على أصحاب المولدات في الشمال لمكافحة التزوير... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
04:58

وزير العمل يكرّم محمد جعفر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويؤكد تطبيق القانون لتعزيز اندماجهم في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...

LBCI
أخبار دولية
00:02

روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تهدد إتفاق غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أخبار لبنان
11:51

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

LBCI
أخبار لبنان
02:51

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

LBCI
فنّ
12:30

لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More