الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا
أخبار لبنان
2025-10-23 | 10:14
الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وفداً من جمعية السيدات القياديات برئاسة رئيسة الجمعية مديحة رسلان، التي أطلعت الرئيس عون على نتائج مؤتمر "أنا لبنانية - عربية " بنسخته الثالثة الذي عقد أمس.
وأشارت رسلان إلى أنها لمست في خلال المؤتمر، والحضور العربي الرفيع فيه، "اشتياق الدول العربية للبنان، وانتظارها لنبدأ نهضتنا".
وأضافت: "لقد أفضى المؤتمر الى توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الاعمال في الأردن وسوريا، بهدف التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاثة، من دون أن ننسى باقي البلدان العربية. واتفقنا بالأمس على وجوب أن يكون هناك حرية تجارية بيننا، ورفع المعوقات والقيود الموجودة في هذا المجال". وتابعت: "كل الجهد الذي نقوم به هو من أجل جذب الاستثمارات العربية الى البلدان الثلاثة، ومن أجل أن نكمل بعضنا من خلال الشراكات التي ننشئها ضمن هذه البلدان"
من جهته، نوه الرئيس عون بدور المرأة العربية بشكل عام واللبنانية بشكل خاص كشريكة أساسية في مختلف وجوه الحياة والأعمال، مشيراً الى الخطوات التي قام بها حين كان قائداً للجيش على صعيد تطوير وجود المرأة العسكري في صفوف المؤسسة العسكرية.
ولفت إلى أنه سبق له أن طرح فكرة انشاء سوق عربية مشتركة، تبدأ كخطوة أولى بتبادل البضائع والخدمات، وصولاً إلى انشاء السوق العربية. وتطرق إلى مسار تطوير العلاقات على مختلف الصعد مع سوريا، حيث بدأت الأمور تتحرك في هذا الاتجاه، واللجان المختلفة تتشكل لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين، ولتطوير المعاهدات السابقة بينهما.
