وزير الاقتصاد: مصادرة مولّدين مخالفين لتعاميم مجلس الوزراء

كتب وزير الاقتصاد عامر بساط على منصة "إكس": "في خطوة غير مسبوقة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، وبإشارة من المدعي العام الاستئنافي في الشمال ومؤازرة جهاز أمن الدولة، بمصادرة مولّدين كبيرين مخالفين لتعاميم مجلس الوزراء. ورغم ترحيبنا بالالتزام المتزايد الملحوظ من الكثير من أصحاب المولدات، ستبقى الوزارة حازمة في مواجهة أي تجاوزات، حمايةً للمواطنين وتكريسًا لهيبة الدولة".