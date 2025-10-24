الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ثلاثة سفراء لبنانيين عُيّنوا في الخارج بموجب التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة، وهم: هنري قسطون (سوريا)، جورج فاضل (بولندا)، وائل هاشم ( كوريا الجنوبية).



وقد زوّد رئيس الجمهورية السفراء بتوجيهاته، مؤكدًا "ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والدول المعتمدين لديها، والاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها".