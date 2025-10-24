بطوافة لـ"اليونيفيل"... جولة لوزير الخارجية على القرى الحدودية

وصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في الناقورة.



وكان قام صباحا، بجولة عبر طوافة تابعة لـ"اليونيفيل" على القرى الحدودية، وكذلك على طول الخط الأزرق.

وقال رجي من الناقورة: "حجم الدمار يزيدنا تصميماً على تحرير أراضينا وحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم".