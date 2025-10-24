الأخبار
عون في يوم الامم المتحدة: كل التمنيات لهذه المؤسسة العظيمة بتحقيق أهدافها النبيلة

أخبار لبنان
2025-10-24 | 04:17
عون في يوم الامم المتحدة: كل التمنيات لهذه المؤسسة العظيمة بتحقيق أهدافها النبيلة

كتب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبر موقع "إكس": "٢٤ تشرين الأول انه يوم الأمم المتحدة. يوم الذين تعاهدوا قبل ٨٠ عاماً على "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب" وعلى "العيش معاً في سلام وحسن جوار"، وعلى الإيمان "بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وبالحقوق المتساوية لجميع الأمم كبيرها وصغيرها… كأنه ميثاق عن رسالة لبنان عن نضال لبنان، من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه".

وأضاف: "كل التهاني للأمم المتحدة بيومها. وكل التمنيات لهذه المؤسسة العظيمة بتحقيق أهدافها النبيلة. وكل العهد لكل لبنانية ولبناني بأن يكون الحق والخير رفيقي دربنا كل يوم، أياً كانت تقلبات العهود والأيام".
 

