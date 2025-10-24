عون في يوم الامم المتحدة: كل التمنيات لهذه المؤسسة العظيمة بتحقيق أهدافها النبيلة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:
٢٤ تشرين الأول
انه يوم الأمم المتحدة.
يوم الذين تعاهدوا قبل ٨٠ عاماً
على "إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب" وعلى "العيش معاً في سلام وحسن جوار "
وعلى الإيمان "بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد"
وبالحقوق المتساوية "لجميع الأمم كبيرها…
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 24, 2025
