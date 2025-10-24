الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي من الناقورة: حجم الدمار يزيدنا تصميماً على تحرير أراضينا وحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم

أخبار لبنان
2025-10-24 | 03:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي من الناقورة: حجم الدمار يزيدنا تصميماً على تحرير أراضينا وحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
رجي من الناقورة: حجم الدمار يزيدنا تصميماً على تحرير أراضينا وحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم

قام وزير الخارجية يوسف رجي، يرافقه مدير مكتبه السفير البير سماحة ومدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفير سليم بدّورة صباح اليوم، بجولة تفقدية على متن طوافة تابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، اطّلع خلالها على حجم الدمار الذي خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية في القرى الحدودية، وتفقد الخط الأزرق والنقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل.

وعند وصوله إلى مقرّ القوات الدولية في الناقورة، استقبله قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو ابانيارا ورافقه في جولة ميدانية، ثم دوّن رجي كلمة في السجل الذهبي عبّر فيها عن اعتزازه بزيارة القوات الدولية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به اليونيفيل في حفظ السلام والاستقرار والتضحيات التي قدمها جنودها من أجل لبنان.

وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية، حيث قدّم قائد اليونيفيل علم الأمم المتحدة رمزاً للسلام والازدهار، فيما أهدى الوزير رجي مجسماً فينيقياً صنع بعد انفجار مرفأ بيروت ودخل في صناعته بقايا من القمح الذي كان موجوداً في  الإهراءات.

وفي ختام، الزيارة أعرب رجي عن تقديره لتضحيات القوات الدولية، وناقش مع قائدها مستقبل عمل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها المقررة نهاية عام 2026.

وأكد القائد مواصلة الجنود التعاون مع الجيش اللبناني خلال المرحلة الانتقالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ودعم صمود الأهالي رغم تخفيض الموازنة.

وقال رجي: "لا يمكننا إلا أن نشارك في احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، التي ساهم لبنان في بنائها عبر المفكر السيادي الراحل شارل مالك. زيارتي اليوم تأتي لشكر الأمم المتحدة بوجهٍ عام وجنود اليونيفيل بوجهٍ خاص على جهودهم وتضحياتهم من أجل أمن لبنان وسلامته". 

وأضاف أنه تأثر بالمشهد خلال العرض العسكري وحركة الانصهار بين جنودٍ من جنسياتٍ وإثنياتٍ وثقافاتٍ مختلفة، معتبراً ذلك نموذجاً للتضامن الإنساني بين الشعوب.

وتابع: "شملت الزيارة تحليقاً جوياً على الحدود وتفقداً للقرى المتضررة والدمار الهائل الذي سببته الاعتداءات الاسرائيلية والنقاط الخمس العسكرية الإسرائيلية، وما شاهدته يزيدنا  تصميماً على ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية ودعم الجيش اللبناني في جهوده لبسط سيادة الدولة وتطبيق قرار 1701، وتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم". 

واختُتمت الزيارة بمشاركة الوزير رجي  في احتفالٍ أقيم في مقر القوات الدولية بمناسبة مرور ثمانين عاماً على توقيع ميثاق الأمم المتحدة، حيث وضع إكليلاً من الزهر باسم الشعب اللبناني على ضريح الجنود الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم في لبنان.
 
 
 
 

أخبار لبنان

يوسف رجي

اليونيفيل

الناقورة

الخط الأزرق

LBCI التالي
عون في يوم الامم المتحدة: كل التمنيات لهذه المؤسسة العظيمة بتحقيق أهدافها النبيلة
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

اسطفان من سيدني: لا قيام لدولة ما دام قرار الحرب والسلم خارجها

LBCI
صحف اليوم
14:12

رجي يتمنى إنشاء "وسام حصرية السلاح"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

النائب ميشال الدويهي للـLBCI: ما يهمّنا هو استعادة السيادة وحصر السلاح لإعادة بناء اقتصاد بعيدًا من الفساد ولبنان يحتاج إلى “راحة” فهو لا يستطيع أن يخوض معارك إقليمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

رئيس الكتائب التقى السفير البريطاني: تشديد على تنفيذ قرارات الدولة وحصر السلاح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:29

وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في حلول للعمالة الاجنبية في المحطات

LBCI
أمن وقضاء
09:02

اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره

LBCI
أخبار لبنان
08:59

الرئيس عون عرض الاوضاع مع النائب أبو فاعور

LBCI
أخبار لبنان
07:29

ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-10-23

بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"

LBCI
أخبار دولية
07:49

مقتل أربعة وإصابة 12 بانفجار في محطة قطار في أوكرانيا

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
09:29

وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في حلول للعمالة الاجنبية في المحطات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:38

روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "تشعر إسرائيل بارتياح لها"

LBCI
أخبار لبنان
02:25

باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة

LBCI
أخبار دولية
16:43

ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:26

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
13:53

أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
15:56

توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة

LBCI
خبر عاجل
07:08

معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب

LBCI
أمن وقضاء
07:02

أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
00:52

سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة

LBCI
أخبار لبنان
07:29

ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More