رجي من الناقورة: حجم الدمار يزيدنا تصميماً على تحرير أراضينا وحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم
أخبار لبنان
2025-10-24 | 03:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
رجي من الناقورة: حجم الدمار يزيدنا تصميماً على تحرير أراضينا وحصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم
قام وزير الخارجية يوسف رجي، يرافقه مدير مكتبه السفير البير سماحة ومدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفير سليم بدّورة صباح اليوم، بجولة تفقدية على متن طوافة تابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، اطّلع خلالها على حجم الدمار الذي خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية في القرى الحدودية، وتفقد الخط الأزرق والنقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل.
وعند وصوله إلى مقرّ القوات الدولية في الناقورة، استقبله قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو ابانيارا ورافقه في جولة ميدانية، ثم دوّن رجي كلمة في السجل الذهبي عبّر فيها عن اعتزازه بزيارة القوات الدولية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به اليونيفيل في حفظ السلام والاستقرار والتضحيات التي قدمها جنودها من أجل لبنان.
وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية، حيث قدّم قائد اليونيفيل علم الأمم المتحدة رمزاً للسلام والازدهار، فيما أهدى الوزير رجي مجسماً فينيقياً صنع بعد انفجار مرفأ بيروت ودخل في صناعته بقايا من القمح الذي كان موجوداً في الإهراءات.
وفي ختام، الزيارة أعرب رجي عن تقديره لتضحيات القوات الدولية، وناقش مع قائدها مستقبل عمل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها المقررة نهاية عام 2026.
وأكد القائد مواصلة الجنود التعاون مع الجيش اللبناني خلال المرحلة الانتقالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ودعم صمود الأهالي رغم تخفيض الموازنة.
وقال رجي: "لا يمكننا إلا أن نشارك في احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، التي ساهم لبنان في بنائها عبر المفكر السيادي الراحل شارل مالك. زيارتي اليوم تأتي لشكر الأمم المتحدة بوجهٍ عام وجنود اليونيفيل بوجهٍ خاص على جهودهم وتضحياتهم من أجل أمن لبنان وسلامته".
وأضاف أنه تأثر بالمشهد خلال العرض العسكري وحركة الانصهار بين جنودٍ من جنسياتٍ وإثنياتٍ وثقافاتٍ مختلفة، معتبراً ذلك نموذجاً للتضامن الإنساني بين الشعوب.
وتابع: "شملت الزيارة تحليقاً جوياً على الحدود وتفقداً للقرى المتضررة والدمار الهائل الذي سببته الاعتداءات الاسرائيلية والنقاط الخمس العسكرية الإسرائيلية، وما شاهدته يزيدنا تصميماً على ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية ودعم الجيش اللبناني في جهوده لبسط سيادة الدولة وتطبيق قرار 1701، وتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم".
واختُتمت الزيارة بمشاركة الوزير رجي في احتفالٍ أقيم في مقر القوات الدولية بمناسبة مرور ثمانين عاماً على توقيع ميثاق الأمم المتحدة، حيث وضع إكليلاً من الزهر باسم الشعب اللبناني على ضريح الجنود الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم في لبنان.
أخبار لبنان
يوسف رجي
اليونيفيل
الناقورة
الخط الأزرق
