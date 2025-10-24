الأمين: ما من حصار لطائفة معينة ومعركتنا معركة الحفاظ على حق المغتربين في التصويت

أكد رئيس المجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين أنه ما من حصار لطائفة معينة في ما خص قانون تصويت المغتربين، معتبران حزب الله اختار ان يكون جنديا بولاية الفقيه وأنه يدفع ثمن خياراته وأنه لا يمكن الوقوف الى جانبه في هذه المسألة.



وقال الأمين في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "معركتنا هي معركة الحفاظ على حق المغتربين في التصويت وعدم تهميشهم وليست معركة رئاسة مجلس النواب أو غيرها".



ودعا المغتربين الى المبادرة بالتسجيل فورا للاقتراع في الخارج.



وأكد الأمين الاستمرار بالمطالبة بالتصويت للـ128 نائبا، مشيرا الى أن الاغتراب يحب ان يكون له تأثير على أهله في البلد.



وقال: "جزء من معركتنا ان يكون هناك خيارا وطنيا وليس طائفيا".







