وزارة الأشغال: أعمال لتركيب عواكس ضوئية على الطريق الدولية لرفع مستوى السلامة المرورية

باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات (عاكسات ضوئية) على الحاجز الوسطي للطريق الدولية الممتدة من الحازمية - عاليه - صوفر - ضهر البيدر، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز معايير السلامة المرورية على الطرق الحيوية ذات الحركة الكثيفة.



وأشارت وزارة الأشغال في بيان، الى أن "هدف هذه الأعمال رفع مستوى الأمان وتأمين رؤية أوضح للسائقين، ولا سيّما خلال ساعات الليل وأوقات الضباب والظروف الجوية الصعبة التي غالبًا ما تشهدها المناطق الجبلية على هذا المسار. وقد انطلقت الفرق الفنية من محلة جسر الأشرفية قبالة "سيتي سنتر" صعوداً باتجاه جسر صوفر، على أن تتواصل الأعمال حتّى إتمام تنفيذها على كامل المسافة المستهدفة ضمن المهلة الزمنية الموضوعة".



وأكدت أن "هذه الأعمال لن تؤدي إلى إقفال أي من المسالك المرورية أو فرض تحويلات على حركة السير، حيث يجري التنفيذ بطريقة مدروسة تضمن استمرار حركة المرور من دون عرقلة".



ودعت السائقين إلى توخّي الحذر والتقيّد بتعليمات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، والالتزام باللافتات والإشارات التوجيهية الموضوعة في موقع العمل، حرصًا على السلامة العامة وتجنّب الازدحام أو أي حوادث محتملة.