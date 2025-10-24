الحجار من بعبدا: وزارة الداخلية جاهزة بالكامل لإجراء الانتخابات النيابية في حيادية وشفافية

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الداخلية احمد الحجار، التحضيرات الجارية في مختلف وحدات الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل.



وأكد الحجار أن الوزارة جاهزة بالكامل لانجاز هذا الاستحقاق في افضل الظروف في حيادية وشفافية مطلقين.



وتم في خلال اللقاء عرض الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.