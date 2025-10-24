السفير السعودي لدى لبنان يزور وزيرة السياحة

زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري وزيرة السياحة لورا الخازن في مكتبها في الوزارة في منطقة الصنائع.



وجرى في خلال اللقاء، مناقشة التحضيرات المشتركة بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض خلال المدة من ٧-١١ تشرين الثاني، ومطالعة مشروع ( إعلان الرياض المعني بمستقبل السياحة)، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي.