وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في حلول للعمالة الاجنبية في المحطات

بحث وزير العمل محمد حيدر مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان، برئاسة النقيب جورج البركس وضم الاعضاء في حلول تتعلق بالعمالة الاجنبية في المحطات.



وقال النقيب البركس بعد الاجتماع: "اجتمعنا للبحث بموضوع العمالة الاجنبية في محطات المحروقات وسبل تسوية اوضاع العمال الاجانب المخالفين وتمكينهم من الحصول على اجازة عمل واقامة شرعية".



وأكد الوزير حيدر أن الوزارة حاضرة لتلقي طلبات تسوية الاوضاع وشجع جميع ارباب العمل على القيام بذلك، معطياً مهلة تسامح لغاية نهاية سنة 2025.



وعرض الطرفان موضوع انتساب وتسجيل اصحاب المحطات وعائلاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شأنهم شأن العمال الموظفين لديهم، ونظروا في وسيلة ايجاد حل قانوني مع اصحاب الصلاحية لتحقيق هذا المطلب المحق.



وناشد البركس جميع اصحاب المحطات لانتهاز هذه الفرصة وتقديم ملفات لتسوية اوضاع عمالهم الاجانب لدى وزارة العمل قبل انقضاء المهلة المعطاة لهم، تفادياً للوقوع في المخالفة القانونية.