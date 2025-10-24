الأخبار
اليونيفيل أحيت ذكرى تأسيس الأمم المتحدة باحتفال في الناقور.. ابانيارا: السلام ليس امتياز الحكومات بل حق الشعوب
أخبار لبنان
2025-10-24 | 10:56
مشاهدات عالية
6
min
اليونيفيل أحيت ذكرى تأسيس الأمم المتحدة باحتفال في الناقور.. ابانيارا: السلام ليس امتياز الحكومات بل حق الشعوب
أحيت قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب الذكرى الثمانين لتأسيس الامم المتحدة باحتفال في المقر العام لليونيفيل في الناقورة، حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ممثل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل اللواء حسان عودة، قائد اليونيفيل الجنرال ديوداتو ابانيارا، قائد المنطقة الاقليمية في قوى الامن الداخلي في الجنوب العميد الركن احمد ابو ضاهر، مدير التوجيه العميد حسين غدار، الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس ارديل وقيادات عسكرية وامنية ودينية وضباط وموظفين من اليونيفيل.
تخلل الحفل عرض عسكري لوحدات من "اليونيفيل"، ورفع أعلام لبنان واليونيفيل والدول المشاركة فيها، ثم وضع ابانيارا ورجي وممثل قائد الجيش اكاليل من الزهر على نصب ضحايا اليونيفيل.
ومنح ابانيارا دروعا لعدد من موظفي اليونيفيل الذين انهوا خدماتهم.
كما اقيم معرض للصور يحاكي دور قوات الطوارىء الدولية في عملية السلام في العالم.
ابانيارا
وكانت كلمة لرئيس بعثة اليونيفيل الجنرال ابانيارا قال فيها: "اليوم، كما تعلمون جميعا، نقف معا تحت راية الأمم المتحدة الزرقاء للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، والذكرى الخامسة والعشرين لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن. هذه ليست مجرد أرقام في التقويم، بل هي سردية – تحكي قصة أشخاص آمنوا بالسلام، وآمنوا بالحوار، ورفضوا أن يكون للحرب الكلمة الأخيرة. محطتان ورسالة واحدة: السلام لا يُبنى بجهود فردية، بل بالعمل الجماعي. والشمولية ليست رمزا، بل هي جوهر السلام نفسه، فبدونها لا يمكن للسلام أن يدوم".
اضاف: "يمنحنا هذا الاحتفال لحظة خاصة للتأمل، للنظر الى الخلف بفخر الى ثمانية عقود من التقدم الاستثنائي، والتطلع إلى الأمام بشجاعة وتصميم نحو المستقبل والتحديات العديدة التي تواجه منظمتنا خلال السعي إلى التكيّف مع عالم معقد وسريع التغير. علينا أن نبني هذا المستقبل معا، لأنه، كما أقول دائما، لا أحد يستطيع ان ينجح بمفرده".
وتابع: "قبل ثمانين عاما، كان العالم مدمرا، مدن مهدمة، عائلات ممزقة، وأمل يتلاشى. ومع ذلك، ومن قلب هذا الدمار وُلد فعل شجاعة وإيمان: توقيع ميثاق الأمم المتحدة. ذلك الميثاق لم يكن مجرد كلماتٍ على الورق، بل كان وعدا أخلاقيا، وعدا بحماية الأجيال القادمة من ويلات الحرب. وأتساءل أحيانا: ما الذي منحهم تلك القوة؟ لقد رأوا أسوأ ما في البشرية، ومع ذلك اختاروا أن يؤمنوا بأفضل ما فيها. اختاروا الأمل على الخوف، لأنهم أدركوا أن السلام ليس حلما مثاليا، بل هو أشجع، وأعمق، وأكثر المهام ضرورة على الإطلاق".
وقال: "نحن اليوم نحتفل بالأمم المتحدة، لأنها، في عالم من الانقسام، ما زالت المساحة المشتركة للحوار بين الأمم، وما زال ميثاقها يخاطب ضمير الشعوب وآمال الناس، وعلى الرغم من ان مبادئها تتعرض لهجوم غير مسبوق، لكنها في الوقت نفسه ضرورية أكثر من ذي قبل".
اضاف: "في العالم اليوم، نرى القانون الدولي يتجاهل، ونسبة الجوع والفقر إلى ارتفاع، والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة يتباطأ، والكوكب يحترق: حرائق، فيضانات، وحرارة قياسية. والجواب على كل هذا يجب أن يكون واضحا: أن نقف معا، أن نعمل على تعزيز نظام التعاون الدولي، لا أن نتخلى عنه (تقويضه). هذه هي روح مبادرة الأمم المتحدة الثمانين، وروح الميثاق من أجل المستقبل، وروحية جدول العمل 2030، لبناء الثقة وتجديد أسس التعاون الدولي، حتى تكون الأمم المتحدة قادرة على خدمة الناس في كل مكان".
وتابع: "هنا في لبنان، قصة الأمم المتحدة، من خلال اليونيفيل وجميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد، ليست قصة نظرية بل هي واقع نعيشه كل يوم – جسر بين المجتمعات، قناة للحوار، ويد ثابتة في لحظات التوتر. إنها قصة تُروى يوميا من خلال النساء والرجال الذين يخدمون في ظل الراية الزرقاء، بزي عسكري أو مدني، بإخلاص وأمل. ونواصل العمل الى جانب الجيش اللبناني من اجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، ولخلق مساحة يمكن للسلام أن ينمو فيها".
وقال: "عندما أزور مواقعنا على طول الخط الأزرق، كثيرا ما أسأل نفسي: ماذا يعني أن نخدم السلام في عالمٍ معقد؟ إنه اختيار ضبط النفس على رد الفعل، والإيمان بأن الحوار ما زال قادرا على منع الكارثة وأن نتذكر أن كل عمل صغير من الواجب يساهم في شيء أعظم من أنفسنا. حفظ السلام ليس عملا سلبيا، بل هو شجاعة وصبر. هو الإصرار الهادئ على منع الحرب بالفهم، وردع العنف بالحضور وحماية الحياة من خلال ان نكون قدوة".
اضاف: "إن بعثة اليونيفيل، كالأمم المتحدة نفسها، تدخل مرحلة انتقالية – وقت لتثبيت ما أنجزناه، وللاستعداد لما هو قادم. مهمتنا ليست فقط من اجل الحفاظ على الاستقرار بل ترك إرث من القوة الدائمة: مؤسسات لبنانية أكثر صلابة، وثقة أعمق بين المجتمعات، وأسس متينة للمستقبل. وهذا هو المعنى الحقيقي لشعارنا: "نبني مستقبلنا معا". نريد أن نبني بالشراكة، بالتضامن، وبالاحترام الكامل للشعب اللبناني ومجتمعاته".
وختم: "السلام لا يُمنح بل يُبنى – كل يوم – بالحوار، بالشجاعة، وبالقناعة الهادئة بأن الوحدة أقوى من الانقسام. يبدأ ميثاق الأمم المتحدة بكلمات بسيطة وعميقة: "نحن الشعوب..." تلك الكلمات تذكرنا بأن السلام ليس امتياز الحكومات بل حق الشعوب وأن من واجبنا المشترك أن نحميه".
يذكر ان الاحتفال بالمناسبة هذا العام هو الأول منذ عامين، حيث حال تصاعد النزاع على طول الخط الأزرق العام الماضي دون إقامة مثل هذه الاحتفالات.
أخبار لبنان
تأسيس
الأمم
المتحدة
باحتفال
الناقور..
ابانيارا:
السلام
امتياز
الحكومات
الشعوب
التالي
أسرار الصحف 24-10-2025
التأمين بكبسة زر
السابق
0
أخبار لبنان
2025-10-22
سلام ناقش مع الجنرال ديوداتو أبانيارا التحضيرات لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
أخبار لبنان
2025-10-22
سلام ناقش مع الجنرال ديوداتو أبانيارا التحضيرات لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
0
أخبار لبنان
2025-09-12
مهرجان "لوريان لوجور" في اطار احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيسها
أخبار لبنان
2025-09-12
مهرجان "لوريان لوجور" في اطار احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيسها
0
أخبار دولية
2025-10-03
الأمم المتحدة: ليس في غزة منطقة آمنة بل "أماكن للموت"
أخبار دولية
2025-10-03
الأمم المتحدة: ليس في غزة منطقة آمنة بل "أماكن للموت"
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
0
أخبار لبنان
11:06
ميناسيان يستقبل رئيس الحكومة في المعهد الحبري الأرمني في روما
أخبار لبنان
11:06
ميناسيان يستقبل رئيس الحكومة في المعهد الحبري الأرمني في روما
0
أخبار لبنان
09:29
وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في حلول للعمالة الاجنبية في المحطات
أخبار لبنان
09:29
وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في حلول للعمالة الاجنبية في المحطات
0
أمن وقضاء
09:02
اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره
أمن وقضاء
09:02
اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره
0
أخبار لبنان
08:59
الرئيس عون عرض الاوضاع مع النائب أبو فاعور
أخبار لبنان
08:59
الرئيس عون عرض الاوضاع مع النائب أبو فاعور
0
أخبار لبنان
01:47
بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها سعياً لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع
أخبار لبنان
01:47
بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها سعياً لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع
0
منوعات
10:06
"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل
منوعات
10:06
"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل
0
أخبار دولية
07:49
مقتل أربعة وإصابة 12 بانفجار في محطة قطار في أوكرانيا
أخبار دولية
07:49
مقتل أربعة وإصابة 12 بانفجار في محطة قطار في أوكرانيا
0
آخر الأخبار
07:51
حماس: المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء لأنها تتضمن إشكاليات معقدة
آخر الأخبار
07:51
حماس: المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء لأنها تتضمن إشكاليات معقدة
0
أخبار دولية
07:38
روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "تشعر إسرائيل بارتياح لها"
أخبار دولية
07:38
روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "تشعر إسرائيل بارتياح لها"
0
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
0
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
1
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
4
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
5
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
6
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
7
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
8
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
