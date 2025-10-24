0min

ميناسيان يستقبل رئيس الحكومة في المعهد الحبري الأرمني في روما

استقبل بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في المعهد الحبري الأرمني في روما.