الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية: لتعديل المادتين 112 و122 من القانون الانتخابي رقم 44/2017

أخبار لبنان
2025-10-25 | 02:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية: لتعديل المادتين 112 و122 من القانون الانتخابي رقم 44/2017
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية: لتعديل المادتين 112 و122 من القانون الانتخابي رقم 44/2017

في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى مساعدة لبنان على إعادة بناء دولة القانون وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، مع احترام المصالح المشتركة بين فرنسا ولبنان، نظَّمت لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية (CCLF) بين17 و22 تشرين الأول 2025 سلسلة من اللقاءات في مجلس الشيوخ الفرنسي، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية، كما عقدت اجتماعاً مع سفير لبنان لدى فرنسا، وأقامت لقاء أداره منسق اللجنة طارق وهبي، وتحدث فيه المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني (CIH) في لبنان زياد الصائغ، قارب فيه تحديات السلطة التنفيذية اللبنانية الجديدة في مبادراتها السيادية  والإصلاحية نحو قيام دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلة.

وشدّدَت اللّجنة في لقاءاتها بشكل خاص على أهمية ما يلي:

1. تشجيع ودعم جميع الشخصيات السياسية التي تعمل على التطبيق الكامل للدستور اللبناني واتفاق الطائف، ولا سيّما داخل الحكومة اللبنانية.

2. مساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سيادتها الكاملة على كامل أراضيها، ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون تأخير أو مساومة.

3. رفض ومواجهة أي تسويات تتم على حساب الدستور وتتجاهل معالجة القضايا الجوهرية، أي احتكار السلاح بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات.

4. تعديل المادتين 112 و122 من القانون الانتخابي رقم 44/2017 اللتين تتعارضان مع المادة 24 من الدستور، بما يسمح لأبناء الاغتراب اللبناني بالتصويت في الخارج ضمن دوائرهم الأصلية، والمساهمة في نهوض الوطن.

5. ضمان الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من كل المواقع التي تحتلها في لبنان.

ودعا البيان جميع اللبنانيين وأصدقاء لبنان إلى العمل من أجل السلام والسيادة وازدهار الوطن الأم، مؤكدا الثقة بقدرات الجيش اللبناني على أداء مهمته الوطنية.

تجدر الإشارة الى أنّ البيان حظي بتوقيع أعضاء لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية (CCLF) التي تضم منظمات أسسها لبنانيون ولبنانيات في فرنسا وهم: التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم  (MCLM)، لبناننا الجديد- فرنسا (ONL-France)، Rooted، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانيّة للّجنة. إضافة الى كل من المنظمات الأربعة التالية: مؤسسة صخرة لبنان، مؤسسة آفاق لبنان، معهد لبنان والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - فرنسا.
 
 

أخبار لبنان

لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية

القانون الانتخابي

الاغتراب

LBCI التالي
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - اللقلوق
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

أبي خليل للـLBCI: القوات وأطراف أخرى يسعون لتعديل القانون الانتخابي خدمةً لمصالح شخصية وآنية

LBCI
خبر عاجل
2025-10-17

النائب سامي الجميل لـ #جدل : نتواصل مع رئيس الحكومة للعمل على إرسال مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابيّ وإعطاء الحق للمغتربين بالتوصيت للـ128 نائبًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لإلغاء المادتين المتعلقتين باقتراع المغتربين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:29

تعميم من وزارة الداخلية إلى العاملين في البلديات

LBCI
أخبار لبنان
03:08

المدير العام للدفاع المدني بالتكليف تفقّد مركزي علما الشعب وميس الجبل

LBCI
أمن وقضاء
02:49

الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - اللقلوق

LBCI
حال الطقس
02:10

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:07

وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما

LBCI
آخر الأخبار
23:30

هيومن رايتس ووتش: على إسرائيل الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان توفير المساعدات للفلسطينيين من دون عوائق

LBCI
صحف اليوم
2025-10-24

مصادر دبلوماسية غربية لـ"اللواء": الجو الدولي يشير الى انزعاج من الحكومة اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
00:09

كندا تسحب إعلانا مناهضا للرسوم الجمركية تسبب بإلغاء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
13:49

جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
07:29

ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب

LBCI
خبر عاجل
07:08

معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب

LBCI
أمن وقضاء
07:02

أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
06:33

تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي

LBCI
حال الطقس
02:10

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:29

مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...

LBCI
خبر عاجل
15:24

معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More