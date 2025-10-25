الأخبار
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف تفقّد مركزي علما الشعب وميس الجبل
أخبار لبنان
2025-10-25 | 03:08
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف تفقّد مركزي علما الشعب وميس الجبل
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جهوزية مراكز الدفاع المدني في المناطق الحدودية، قام المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، بجولة تفقدية شملت مركزي علما الشعب وميس الجبل، حيث التقى بالعناصر واطّلع ميدانياً على أوضاعهم وظروف خدمتهم على الخطوط الأمامية المواجهة للمخاطر الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
وبحسب بيان لدائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، فإن خريش استمع إلى شرح مفصل عن الجهوزية العملانية واحتياجات المراكز، مثمّناً "الإرادة الصلبة التي يتمتع بها عناصر الدفاع المدني في أداء مهامهم الإنسانية وسط التحديات الأمنية". وأكد أنّ "صمودهم يُشكّل دعامة أساسية في حماية المواطنين وحفظ سلامتهم في هذه الظروف الدقيقة".
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:52
الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان
أخبار لبنان
03:52
الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان
0
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
0
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر
