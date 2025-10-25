المدير العام للدفاع المدني بالتكليف تفقّد مركزي علما الشعب وميس الجبل

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جهوزية مراكز الدفاع المدني في المناطق الحدودية، قام المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، بجولة تفقدية شملت مركزي علما الشعب وميس الجبل، حيث التقى بالعناصر واطّلع ميدانياً على أوضاعهم وظروف خدمتهم على الخطوط الأمامية المواجهة للمخاطر الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.



وبحسب بيان لدائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، فإن خريش استمع إلى شرح مفصل عن الجهوزية العملانية واحتياجات المراكز، مثمّناً "الإرادة الصلبة التي يتمتع بها عناصر الدفاع المدني في أداء مهامهم الإنسانية وسط التحديات الأمنية". وأكد أنّ "صمودهم يُشكّل دعامة أساسية في حماية المواطنين وحفظ سلامتهم في هذه الظروف الدقيقة".