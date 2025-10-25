بري تابع مع جابر شؤونًا مالية وتشريعية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير المال ياسين جابر، وكان عرض للمستجدات والاوضاع العامة لاسيما المالية منها ولشؤون تشريعية.

