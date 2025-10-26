الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان وطن الرسالة يُمتحن اليوم أمام الله والتاريخ، مشيرا الى أنه "يُمتحن في مدى التزام مسؤوليته بخدمة الإنسان، وفي مدى وفاء شعبه لقيم الحقّ والكرامة والعدالة".



وأشار الراعي في خلال قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي الى أن المسؤولية الوطنية في لبنان تبدو أكثر من واجب إداري أو سياسي، لافتا الى أنها واجب روحي وأخلاقي.



وقال: "لبنان ليس ملكًا لأحد، بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا. كل مسؤول هو وكيل، وكل مواطن هو خادم. والدينونة ستأتي على قدر أمانتنا لهذه الوديعة. لقد سلّمنا الرب هذا الوطن ليكون أرض كرامة وإنسان، لا ساحة جوع ولا مزرعة مصالح".



وشدد الراعي على أن الأوطان، لا تبنى بالشعارات بل بالفعل، ولا بالوعود بل بالعطاء، ولا بالخوف بل بالإيمان.



وقال: "نريد وطنًا يضمّد جراحه بالصلاة، ويستعيد عافيته بالمحبة، ويواجه الظلم بالحق، وينهض من بين الركام بإرادة الحياة".



وأكد أن لبنان مدعوّ إلى قيامة جديدة، لا بالسياسة فقط، بل بروح الخدمة، قائلا: "ليكن هذا الأحد صوت ضمير لكل مسؤول في لبنان، أن يتذكّر أنه سيُدان على مقدار محبته للإنسان، لا على حجم سلطته ولا على عدد أنصاره. وليكن دعوة لكل مواطن أن يعيش مسؤوليته بصدق وأمانة، فكل إصلاح يبدأ من القلب، وكل خلاص يبدأ من المحبة. عندها فقط، يتقدّس الوطن، وتصبح السياسة خدمة، وتتحوّل السلطة إلى رسالة، ويصير لبنان فعلاً أرضَ قداسةٍ وقيامة".