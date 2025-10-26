الأخبار
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر لمواكبة الحاجات والمهندس مارون الحلو يؤكد التمسّك بالأرض ودعم قرارات الدولة
أخبار لبنان
2025-10-26 | 04:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر لمواكبة الحاجات والمهندس مارون الحلو يؤكد التمسّك بالأرض ودعم قرارات الدولة
جالت الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو على ﻣنطقة ﺑﻌلبك ودﯾر اﻷﺣﻣر وﺑرﻗﺎ، بتنظيم من لجنة المناطق في الرابطة المارونية برئاسة المحامي يوسف العمار.
واستقبل الوفد حشد من أبناء المنطقة ورفعت اليافطات بالقرى ترحيباً بالمهندس الحلو والوفد المرافق.
وبدأت الجولة، التي شارك فيها أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء لجنة المناطق في الرابطة المارونية، من كنيسة مار جريس في حوش بردى، بحضور الكهنة ورئيس البلدية الياس أبو خليل والمختار، وجرى الاطلاع على حاجات البلدة.
وتابعت الجولة في دورس حيث جرى الاطلاع ايضاً على سبل المساعدة في تأمين الحاجات، خلال لقاءين، الاول في منزل العميد عبده نجيم، والثاني في منزل الأستاذ شوقي نجيم.
وفي انطش بعلبك للموارنة، جرى الاستماع الى الحاجات وواقع المنطقة وما هو مطلوب من الرابطة والدولة على هذا الصعيد.
ثم انتقل الوفد إلى دير الأحمر حيث عقد لقاء مع راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمة، بحضور النائب أنطوان حبشي قبل الانضمام إلى الاجتماع الشهري لكهنة الابرشية في سيدة البرج.
وكانت كلمات للمطران رحمة ورئيس الرابطة شددت على التمسك بالأرض ومفهوم الدولة ودعم الخطوات والقرارات المتخذة على هذا الصعيد لتأمين التعافي والازدهار والاستقرار، والعمل على الاسهام في معالجة احتياجات اللبنانيين في مناطق بعبلك ودير الأحمر لتأمين العيش الكريم لهم.
وشارك الوفد بالقداس في سيدة بشوات ترأسه المطران رحمة، قبل أن يرافق المطران الوفد بعد القداس إلى برقا.
وزار الوفد chateau Barka ومن ثم متحف الاب نيقولا كلويترز اليسوعي، قبل أن يقيم رئيس بلدية برقا ادمون جعجع غداء على شرف الوفد في دارته،
بحضور رؤساء البلديات وفاعليات المنطقة.
وقدّم رئيس البلدية درعاً تذكارياً لرئيس الرابطة عربون تقدير له وللمجلس التنفيذي، وقدّم قدم رئيس الرابطة دروعاً لكل من المطران رحمه ورئيس البلدية ادمون جعجع.
أخبار لبنان
المارونية
بعلبك
الأحمر
لمواكبة
الحاجات
والمهندس
مارون
الحلو
التمسّك
بالأرض
قرارات
الدولة
