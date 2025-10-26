عودة: اللبنانيون المتمسكون باستقلال بلدهم وسيادته واستقراره

أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة أن اللبنانيين المتمسكون باستقلال بلدهم وسيادته واستقراره ودوره لن يخذلوا إن آمنوا بقضيتهم وناضلوا من أجلها واتكلوا على الرب القادر على كل شيء".



وقال عودة في قداس بمناسبة عيد القديس العظيم في الشهداء ديمتريوس في كنيسة القديس ديمتريوس: تدعونا حياة القديس العظيم ديمتريوس إلى التحرر من روح هذا العالم، من الخوف والأنانية وعدم المبالاة".



وأضاف: "في نهاية القداس سوف نرفع الصلاة مع إخوتنا اليونانيين من أجل بلدهم، في الذكرى السنوية ل «لا» التي قالوها في وجه الإحتلال الإيطالي إبان الحرب العالمية الثانية، وقاوموا ببسالة حتى حرروا بلدهم، ما دفع تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا إلى القول «العالم بعد الآن لن يقول إن اليونانيين يقاتلون كالأبطال إنما الأبطال يقاتلون مثل اليونانيين». عندما يدافع الإنسان عن قضية محقة وعادلة يكون النصر حليفه مهما تأخر، ومهما نكل بمن ينقل الحقيقة أو خون واتهم وقتل ستظهر الحقيقة ويعلن الظالمون.