ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

المقاطعة دفاعاً عن الدستور وحقوق اللبنانيين المنتشرين.
انسجامًا مع موقفي الثابت الرافض لتعليب المجلس النيابي،
ودفاعًا عن حقّ اللبنانيين #المنتشرين بالتصويت لممثليهم الـ128 في دوائر نفوسهم، كما يكفله الدستور الذي يكرّس المساواة بين جميع اللبنانيين،
واعتراضًا على نهج تعطيل… pic.twitter.com/U84BQfB6MI
— Michel Moawad (@michelmoawad) October 27, 2025
