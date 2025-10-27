مخزومي يعلن مقاطعة الجلسة: معركتنا مستمرة دفاعًا عن حق المغتربين

أعلن مقاطعتي للجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب غدًا، انطلاقًا من موقفي الثابت وإيماني المطلق بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائبًا وتقرير مصير لبنان.
لا يجوز تعطيل العمل البرلماني، وتجاوز الأصول القانونية في إدراج اقتراحات القوانين خلافًا للمادة 110،… pic.twitter.com/sZCRPFo38U
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) October 27, 2025
أعلن مقاطعتي للجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب غدًا، انطلاقًا من موقفي الثابت وإيماني المطلق بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائبًا وتقرير مصير لبنان.
لا يجوز تعطيل العمل البرلماني، وتجاوز الأصول القانونية في إدراج اقتراحات القوانين خلافًا للمادة 110،… pic.twitter.com/sZCRPFo38U