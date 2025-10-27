مخزومي يعلن مقاطعة الجلسة: معركتنا مستمرة دفاعًا عن حق المغتربين

أعلن مقاطعتي للجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب غدًا، انطلاقًا من موقفي الثابت وإيماني المطلق بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائبًا وتقرير مصير لبنان.



أعلن رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي مقاطعة الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب الثلاثاء.وقال مخزومي عبر "إكس": "أعلن مقاطعتي للجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب غدًا، انطلاقًا من موقفي الثابت وإيماني المطلق بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائبًا وتقرير مصير لبنان".وشدد على أنه "لا يجوز تعطيل العمل البرلماني، وتجاوز الأصول القانونية في إدراج اقتراحات القوانين خلافًا للمادة 110، وتجاهل إرادة الأكثرية النيابية التي تطالب بحق المغتربين في الاقتراع.وأضاف: "معركتنا مستمرة دفاعًا عن حق المغتربين الذين صانوا لبنان في أحلك الظروف وكانوا سندًا دائمًا لبلدهم وساهموا في إنعاش اقتصاده".