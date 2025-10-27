"لقاء سيدة الجبل": خيار واحد امام "حزب الله" قبل فوات الاوان وهو بتسليم كامل سلاحه

رأى "لقاء سيدة الجبل" أن حزب الله، يعاني من حصار أمني وعسكري وسياسي ومصرفي وعدلي واعماري، وأن ليس أمامه إلا خيار واحد قبل فوات الاوان وإطلاق دائرة عنف جديدة يدفع ثمنها كل لبنان، وهو تسليم كل سلاحه إلى الدولة اللبنانية وفقا لدستور الطائف والقرارات 1559، 1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية 27-11-2024.



وقال اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي الى أنه "في 19-9-2025 دعا الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم السعودية لتجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة. وفي 23-10-2025، زار السفير السعودي وليد بخاري، نائب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب وبحثا في التطورات في لبنان والمنطقة".