مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية جونية لاطلاق حملة لرفع التعديات

وقّعت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مذكرة تفاهم بينها وبين بلدية جونية بهدف اطلاق حملة لرفع تعديات عن أملاك المصلحة ولا سيما الحاصلة على السكك الحديدية وتلا التوقيع جولة ميدانية على بعض مواقع هذه التعديات.