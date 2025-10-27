الأخبار
سلام إستقبل السفير المصري ونقيب المحامين...

أخبار لبنان
2025-10-27 | 08:44
سلام إستقبل السفير المصري ونقيب المحامين...
سلام إستقبل السفير المصري ونقيب المحامين...

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا  اليوم السفير المصري في لبنان علاء موسى الذي قال بعد اللقاء: "تناولنا عددا من القضايا ومنها الأوضاع في الإقليم وفي لبنان،  وتحدثت مع دولته عن تقييمنا لتطورات التصعيد والاعتداء الإسرائيلي المتواصل على لبنان، والذي اتخذ أشكالا جديدة، سواء من حيث الرقعة الجغرافية أو وتيرة الاعتداءات ونوعيتها، وهذا الأمر يتطلب التوقف كثيرا أمامه لتحليله وتقدير ما ينبغي إتخاذه من خطوات في المستقبل. وكل الأمور تتم بالتنسيق الكامل على المسارين السياسي والأمني مع لبنان والمسؤولين فيه على أعلى المستويات".

وأشار إلى أننا "تناولنا أيضا زيارة دولة الرئيس سلام مصر في نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في إفتتاح المتحف المصري الكبير، وسيمثل دولته لبنان مشكورا. اما  الأمر الآخر فهو الاعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والذي سيكون على مدار ثلاثة أيام وفيه الكثير من الاتفاقات التي سيتم توقيعها، إضافة الى اللقاءات التي سيعقدها الرئيس سلام في مصر. وكان اللقاء مهما وتم في الإتفاق على أشياء سيتم تنفيذها مستقبلا".

وسئل: هل من مبادرة مصرية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان؟
فأجاب: "لدينا تنسبق وتواصل مستمر  مع الدولة اللبنانية على مختلف المستويات، ولقد بدأنا هذا الأمر منذ فترة عندما بدأت جبهة الإسناد لغزة، وتحدثنا وقتها عن ضرورة إيقاف هذا الأمر وعدم السماح لتطوره الى الأبعد، وللأسف حدثت أشياء كثيرة في الفترة الماضية، والان نحن نواصل هذا الأمر ، ونقول دعونا نستغل حالة الزخم المصاحب لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ونتائج اتفاق شرم الشيخ والالتزام الدولي لإنهاء كافة الصراعات  والنزاعات في المنطقة والعالم، ولنبن على هذا الزخم من أجل أيضا إنهاء النزاع في لبنان، وهذا مدخلنا ونستخدم فيه قدراتنا وتواصلنا مع مختلف الأطراف. وأتصور أن ما حدث من نجاحات مصرية في ما يخص الوصول الى إتفاق وقف إطلاق النار في غزة طبعا بالاشتراك مع شركائنا في الإقليم وفي العالم سنستغله أيضا في محاولة حلحلة الملف اللبناني، لأن ما يجب تأكيده أن ما يتعرض له لبنان من اعتداء، لا يجب ان يستمر، لأنه يمكن أن يؤدي الى اشياء أسوأ، وبالتالي ما نحمله من رسائل الى لبنان هو ضرورة التحوط مما يحدث. نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير، انما رسالة تحوط مما يمكن ان يحدث في المستقبل. نحن ننسق مع الدولة اللبنانية بكامل أركانها من أجل محاولة الوصول الى حل يجنبنا المزيد من التصعيد".

واستقبل الرئيس سلام نقيب المحامين في بيروت فادي المصري الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة سلام والإجتماع معه للبحث بعدة شؤون، منها ما يتعلق بشان الوطني العام ومنها ما يتعلق بشؤون أخرى  تخص نقابة المحامين".

وأعلن أنه "في الشأن الوطني العام أثنينا على دور الحكومة وعلى رؤية سلام والنهج الذي خطه بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، والذي أصبح نهجا يجب ان يبقى دائما ويستمر وهو أساسي من أجل تحسين الدولة اللبنانية وإعادة الاعتبار اليها  في المجتمع  الدولي وبخاصة في نظر أبنائنا اللبنانيين. وموضوع الدولة وقيمة الدولة  ومكانتها وهيبتها هو موضوع أساسي يتعلق بالمبادئ الدستورية العامة وبتطبيق القوانين واحترامها. ونحن نشد على يد دولة الرئيس، وأبلغناه بأننا نصر على استكمال هذا المسار من أجل أن يكون لبنان سيدا حرا مستقلا،حدوده مصانة وأمن أبنائه مصان، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية وليس مسؤولية احد غيرها".

وشدد على أنه "يجب ان نحافظ بقوتنا الذاتية على لبنان وعلى أبنائنا ونمنع  أي اعتداء عليه، وبسط سلطة الدولة وهيبتها على كامل أراضيها بقواها الذاتيه".

وقال: "اما في موضوع المتعلق ببعض الشؤون النقابية، فلفتنا الرئيس سلام الى بعض الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون والتي لا نقبلها وتصب في صلب ممارسة المهنة، وحددت له اعتدائين تعرض لهما في الآونة الأخيرة محاميان، ووعدني دولته بإجراء ما يلزم من أجل متابعة هذا الموضوع، والاقتصاص والمحاسبة عن أي تقصير  أولا، ويجب توقيف المعتدين واحقاق الحق ومنع تكرار هذه الأمور. اما بموضوع الثقة المالية بلبنان فلنا كنقابة محامين دور نقوم به على أكمل وجه، ونتحمل الكثير من الجهد والتضحيات ونبذل الوقت كي نساعد باستعادة الثقة المالية بلبنان. وهذا يتطلب عملا جماعيا وليس فقط عملا حكوميا، ولقد سلمنا اليوم سلام تقريرا كان قد طلب منا من أجل توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي موضوع تصنيف لبنان، لكي يعود لبنان بتصنيفه الى حيث يجب ولتفادي أن يكون لا سمح الله على اللائحة السوداء. وهذا العمل تقوم به لجنة خاصة في النقابة  تهتم بهذا الأمر، وأردنا أن نسلمه التقرير الذي كان طلب منا من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص".

وأشار النقيب المصري الى أن "نقابة المحامين هي دائما الى جانب الدولة من أجل الإستمرار في هذا النهج، نهج الشفافية واستعادة الثقة وعودة الإستثمار الى لبنان، وهذا أمر مهم جدا ولنا كلنا دور فيه".

واستقبل الرئيس سلام مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف البروفسور باسكال مونان على رأس وفد من شركاء المرصد.

وقد اطلع الرئيس سلام من الوفد على نشاطات المرصد ومشاريعه، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر حول مراقبة وتقييم الأداء في القطاع العام، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والإصلاح الإداري.

واعلن الدكتور مونان بعد اللقاء: "أتينا لزيارة سلام وأطلعناه على نشاطات المرصد ودعيناه لمؤتمر سنقيمه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المرصد حول القدرات الوطنية للتقييم، والمؤتمر هو برعاية دولة الرئيس وأخذنا توجيهاته حول الأمر. وهذا دليل على أن العمل الذي نقوم به هو لبناء المستقبل وبناء مؤسسات الدولة، لأن تطوير القدرات الوطنية للتقييم خطوة أساسية لتعزيز فعالية السياسات العامة في لبنان، وهي تساعد على تحسين إتخاذ القرار وتعزز الشفافية وتدعم الإصلاح الإداري من خلال تقييم برامج ومشاريع بناء على النتائج، كما أنها تشكل مدخلا أساسيًا لاعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس حديثة."

