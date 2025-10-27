جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 2025/10/29 في القصر الجمهوري مرفق مع جدول أعماله.





