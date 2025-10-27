مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مذكرة رقم 37/2025 قضت بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى الاستقلال.



وجاء في نص المذكرة: "استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية وبسبب مصادفة ذكرى الاستقلال يوم عطلة في الإدارات العامة تقفل كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه 24/11/2025.



كما تقفل يوم السبت الواقع فيه 22/11/2025 كل المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم". إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات السبت في 22 والإثنين في 24 ت2 في ذكرى الاستقلال