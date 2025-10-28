الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخير للـLBCI: سنقاطع الجلسة التشريعية اليوم
أخبار لبنان
2025-10-28 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخير للـLBCI: سنقاطع الجلسة التشريعية اليوم
أعلن عضو تكتّل الاعتدال الوطني أحمد الخير مقاطعة الجلسة التشريعية اليوم.
وقال الخير في اتصال مع الـLBCI: "نحن ضدّ تعطيل الجلسات التشريعية لكن في هذه المرحلة الدقيقة المطلوب ضغطٌ جدّي للوصول إلى حلول حقيقية في ملفّ الانتخابات، لأنّ الاستمرار من دون معالجة جذرية لقانون الانتخاب لم يعد ممكنًا".
وأضاف: "موقفنا بعدم المشاركة ليس تعطيلًا بل تحفيز لكلّ الأطراف للمضيّ قدمًا نحو إقرار حق اللبنانيين المنتشرين بالتصويت للـ١٢٨ نائبًا".
وأشار الى أن قرار المقاطعة اتُخذ صباح اليوم وأنه حقّ ديمقراطي نتمسّك به، لا وسيلة تعطيل.
أخبار لبنان
للـLBCI:
سنقاطع
الجلسة
التشريعية
اليوم
التالي
هذا ما قاله مدير مكتب وزير الطاقة حول تسعيرة المولدات
الرئيس عون: الاجهزة الامنية بذلت تضحيات كبيرة في مواجهة الارهابيين وانتصروا عليهم في كل مرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:51
الكتلة الوطنيّة: ندعو الكتل إلى مقاطعة الجلسة التشريعيّة
أخبار لبنان
10:51
الكتلة الوطنيّة: ندعو الكتل إلى مقاطعة الجلسة التشريعيّة
0
أخبار لبنان
2025-09-30
جعجع: تعطيل الجلسة التشريعية اليوم يقع على عاتق الرئيس نبيه بري
أخبار لبنان
2025-09-30
جعجع: تعطيل الجلسة التشريعية اليوم يقع على عاتق الرئيس نبيه بري
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-26
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-26
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
0
آخر الأخبار
2025-09-30
بو صعب: اذا لم تعقد جلسة تشريعية اليوم أحد لا يعرف متى تعقد جلسة أخرى
آخر الأخبار
2025-09-30
بو صعب: اذا لم تعقد جلسة تشريعية اليوم أحد لا يعرف متى تعقد جلسة أخرى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:52
الجيش يزيل ساترًا ترابيًّا أقامه العدو الإسرائيلي في خراج بلدة مركبا - مرجعيون
أمن وقضاء
07:52
الجيش يزيل ساترًا ترابيًّا أقامه العدو الإسرائيلي في خراج بلدة مركبا - مرجعيون
0
أخبار لبنان
07:32
بري استقبل اورتاغوس ومحور البحث الخروق الاسرائيلية وتفعيل دور لجنة "الميكانيزم"
أخبار لبنان
07:32
بري استقبل اورتاغوس ومحور البحث الخروق الاسرائيلية وتفعيل دور لجنة "الميكانيزم"
0
أخبار لبنان
07:31
رويترز: الجيش اللبناني فجر عددًا كبيرًا من مخازن أسلحة حزب الله
أخبار لبنان
07:31
رويترز: الجيش اللبناني فجر عددًا كبيرًا من مخازن أسلحة حزب الله
0
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:11
رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك تأسف على خبر رحيل إيليو أبو حنا
أخبار لبنان
06:11
رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك تأسف على خبر رحيل إيليو أبو حنا
0
آخر الأخبار
05:13
وزيرة البيئة للـLBCI: وصلنا حتى اليوم تقرير بيئي واحد واعطنيا مهلة 4 اشهر ويجب ان يصلنا بعدها تقارير من كل المولدات المرتبطة بأول تعميم صادر عن الوزارة
آخر الأخبار
05:13
وزيرة البيئة للـLBCI: وصلنا حتى اليوم تقرير بيئي واحد واعطنيا مهلة 4 اشهر ويجب ان يصلنا بعدها تقارير من كل المولدات المرتبطة بأول تعميم صادر عن الوزارة
0
منوعات
15:47
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)
منوعات
15:47
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)
0
آخر الأخبار
05:14
وزيرة البيئة للـLBCI: هناك أكثر من دراسة أجريت أظهرت نتائجها ان المولدات في المدن الكبيرة هي المسبب الاول لتلوث الهواء
آخر الأخبار
05:14
وزيرة البيئة للـLBCI: هناك أكثر من دراسة أجريت أظهرت نتائجها ان المولدات في المدن الكبيرة هي المسبب الاول لتلوث الهواء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
أخبار لبنان
07:23
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
0
أخبار لبنان
04:33
تأمين النصاب يحدد مصير الجلسة التشريعية... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
04:33
تأمين النصاب يحدد مصير الجلسة التشريعية... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
0
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
2
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
3
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
4
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
5
أمن وقضاء
10:27
إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس
أمن وقضاء
10:27
إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس
6
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
8
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
خبر عاجل
15:44
وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More