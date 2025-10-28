الخير للـLBCI: سنقاطع الجلسة التشريعية اليوم

أعلن عضو تكتّل الاعتدال الوطني أحمد الخير مقاطعة الجلسة التشريعية اليوم.



وقال الخير في اتصال مع الـLBCI: "نحن ضدّ تعطيل الجلسات التشريعية لكن في هذه المرحلة الدقيقة المطلوب ضغطٌ جدّي للوصول إلى حلول حقيقية في ملفّ الانتخابات، لأنّ الاستمرار من دون معالجة جذرية لقانون الانتخاب لم يعد ممكنًا".



وأضاف: "موقفنا بعدم المشاركة ليس تعطيلًا بل تحفيز لكلّ الأطراف للمضيّ قدمًا نحو إقرار حق اللبنانيين المنتشرين بالتصويت للـ١٢٨ نائبًا".



وأشار الى أن قرار المقاطعة اتُخذ صباح اليوم وأنه حقّ ديمقراطي نتمسّك به، لا وسيلة تعطيل.