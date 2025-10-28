هذا ما قاله مدير مكتب وزير الطاقة حول تسعيرة المولدات

أكد مدير مكتب وزير الطاقة بطرس حدشيتي أن وزارة الطاقة وضعت جهدًا كبيرًا في موضوع التسعيرة وهي مؤلفة من شطور ثابتة واخرى متحركة.



وقال حدشيتي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "هدفنا الاساسي كان ان نلزم اصحاب المولدات بالشروط الموضوعة لناحية العدادات والفلاتر على يتم تشكيل لجنة وتسوية الامور".



وناشد حدشيتي المواطنين الذين تم تركيب عداد في بيوتهم ولا يزال أصحاب المولدات يلزمنوهم بالمقطوعة بالتقدم بشكوى الى وزارة الاقتصاد.