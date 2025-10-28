الأخبار
رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك تأسف على خبر رحيل إيليو أبو حنا

أخبار لبنان
2025-10-28 | 06:11
رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك تأسف على خبر رحيل إيليو أبو حنا

تأسف رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب جوزيف مكرزل على خبر رحيل ابن الجامعة إيليو أبو حنا.

وقال: "هو واحدٌ من خرّيجين كثيرين حلموا بمستقبلٍ طموح، زادهم ما اكتسبوه من معرفةٍ في الجامعة، وما امتلكوه من مثابرةٍ زرعها فيهم ذووهم عبر التربية الحسنة، تمامًا كما حلموا ببلدٍ لا يموت فيه شبابه برصاص مسلّح غير لبناني لم يردعه ضميرٌ أو قانون".

وعزّى مكرزل عائلة إيليو ورفاقه ومحبّيه، باسم أسرة جامعة الروح القدس - الكسليك، إدارةً وهيئةً تعليميّة وموظفين وطلّابً. 

وطالب الأجهزة القضائيّة والأمنيّة بمحاسبة الفاعل، "علّ دماء هذا الشاب الطموح تضع خاتمةً لظاهرة السلاح المتفلّت في شوارع لبنان، فلا يقتل بعد شبابنا ولا آمالهم ببناء وطنٍ أفضل".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

جامعة

الروح

القدس

الكسليك

إيليو

