وزير العمل يعلن إعادة فتح مهلة الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي حتى 31 تشرين الأول

أعلن وزير العمل محمد حيدر اعادة فتح مهلة تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستكمال الطلبات المقدمة اعتبارًا من تاريخ ٢٧ /١٠ /٢٠٢٥ ولغاية ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٥ ضمنًا.



وأوضح أنه لا يعتد بأي طلب لم يستوف الشروط المطلوبة عند انتهاء هذه المهلة.