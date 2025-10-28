وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن

شددت وزيرة البيئة تمارا الزين على أن لا مبرر لأي تكلؤ بتقديم التقارير الفينة الى وزارة البيئة من قبل أصحاب المولدات، مشيرة الى أن التعميم دقيق ويحدد مستوى الانبعاثات وأن على أصحاب المولدات الالتزام بالضوابط البيئية.



وقالت الزين في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "وصلنا حتى اليوم تقرير بيئي واحد واعطنيا مهلة 4 اشهر ويجب ان يصلنا بعدها تقارير من كل المولدات المرتبطة بأول تعميم صادر عن الوزارة".



ولفتت الى أن هناك أكثر من دراسة أجريت أظهرت نتائجها ان المولدات في المدن الكبيرة هي المسبب الاول لتلوث الهواء.