الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الحكومة استقبل مدير المخابرات المصرية: تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية
أخبار لبنان
2025-10-28 | 13:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الحكومة استقبل مدير المخابرات المصرية: تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الكبير، مدير المخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد على رأس وفد أمني مصري، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.
وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما في غزة، وسبل تعزيز التنسيق بين لبنان ومصر في الملفات الأمنية والعسكرية.
كما تم التطرق البحث إلى سبل الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي أفرزها اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ لتوسيعها، بما يشمل دعم الاستقرار في لبنان وتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي.
وأشاد الرئيس سلام بـ"الدور المصري التاريخي في دعم لبنان في مختلف المراحل"، مؤكدا أن "تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية تتكامل فيها الجهود اللبنانية مع الدعم العربي والدولي".
من جهته، جدد رشاد تأكيد بلاده الوقوف الى جانب لبنان واستعدادها لتقديم كل ما يلزم للمساعدة في إنهاء التوتر ودعم المؤسسات الأمنية اللبنانية.
أخبار لبنان
نواف سلام
المخابرات المصرية
حسن محمود
لبنان
التالي
بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:56
وصول مدير المخابرات المصرية حسن محمود رشاد إلى عين التينة
آخر الأخبار
07:56
وصول مدير المخابرات المصرية حسن محمود رشاد إلى عين التينة
0
صحف اليوم
00:59
مدير المخابرات المصرية يستطلع الأجواء للقيام بوساطة بين لبنان وإسرائيل (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:59
مدير المخابرات المصرية يستطلع الأجواء للقيام بوساطة بين لبنان وإسرائيل (الشرق الأوسط)
0
أخبار لبنان
08:48
الرئيس عون التقى بمدير المخابرات المصرية: كيفية الاستفادة من أجواء اتفاق غزة
أخبار لبنان
08:48
الرئيس عون التقى بمدير المخابرات المصرية: كيفية الاستفادة من أجواء اتفاق غزة
0
أخبار لبنان
2025-10-27
السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان
أخبار لبنان
2025-10-27
السفير المصري بعد لقائه الرئيس عون: زيارة مدير المخابرات في إطار التنسيق ودعم لمواقف لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:32
إصابة شاب في العقيبة برصاص إثر محاولة سرقة دراجة
أمن وقضاء
15:32
إصابة شاب في العقيبة برصاص إثر محاولة سرقة دراجة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
0
أخبار لبنان
15:01
تعرض للسرقة وعُثر عليه مرميًا إلى جانب أحد المستشفيات في زحلة
أخبار لبنان
15:01
تعرض للسرقة وعُثر عليه مرميًا إلى جانب أحد المستشفيات في زحلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-21
أوبن ايه آي تعلن إطلاق متصفّح بحث على الانترنت لمنافسة غوغل
أخبار دولية
2025-10-21
أوبن ايه آي تعلن إطلاق متصفّح بحث على الانترنت لمنافسة غوغل
0
أمن وقضاء
2025-09-25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
أمن وقضاء
2025-09-25
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب... الأنظار إلى الروشة
0
أخبار دولية
13:00
الرئيس السوري التقى في الرياض مجموعة من المستثمرين الدوليين
أخبار دولية
13:00
الرئيس السوري التقى في الرياض مجموعة من المستثمرين الدوليين
0
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
0
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
2
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
3
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
4
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
5
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
6
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
7
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
8
صحف اليوم
01:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
صحف اليوم
01:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More