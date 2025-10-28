رئيس الحكومة استقبل مدير المخابرات المصرية: تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الكبير، مدير المخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد على رأس وفد أمني مصري، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.



وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما في غزة، وسبل تعزيز التنسيق بين لبنان ومصر في الملفات الأمنية والعسكرية.



كما تم التطرق البحث إلى سبل الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي أفرزها اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ لتوسيعها، بما يشمل دعم الاستقرار في لبنان وتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي.



وأشاد الرئيس سلام بـ"الدور المصري التاريخي في دعم لبنان في مختلف المراحل"، مؤكدا أن "تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية تتكامل فيها الجهود اللبنانية مع الدعم العربي والدولي".



من جهته، جدد رشاد تأكيد بلاده الوقوف الى جانب لبنان واستعدادها لتقديم كل ما يلزم للمساعدة في إنهاء التوتر ودعم المؤسسات الأمنية اللبنانية.