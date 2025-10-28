نواف سلام استقبل أبو الغيط... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساء اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.