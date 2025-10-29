تكريم مرقص واعلاميين واعلاميات في مستهل فعاليات "الملتقى الاعلامي العربي"

بدأت فعاليات "الملتقى الاعلامي العربي" بتكريم عدد من الاعلاميين الاعلاميات، فقد سلم وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص والامين العام لـ"الملتقى الاعلامي العربي" المستشار ماضي عبد الله الخميس دروعا تكريمية للإعلاميين:- يولاند خوري التي قالت:" شكر من القلب لهذا التكريم الذي افتخر به وفي ظل تسارع الاخبار الكاذبة صار الوقت لنتمسك بإعلام يتحقق ويحارب الاشاعات"- رفيق خوري الذي شكر الملتقى واعتبر ان "الصحافة لا تزال حية" .- جاك واكيم الذي شكر "كل من سعى لتكريمه وخصوصا وزير الاعلام بول مرقص الذي اعاد مفهوم الإعلام الى سكّته الصحيحة والشكر كل من رافقه ووثق به وهذا التكريم اعتبره تكريما لتلفزيون لبنان الذي حضنني منذ بداية مسيرتي".- المخرج والاعلامي نيكولا صباغة- المنتج صادق الصباح الذي قال:" لطالما كان الإعلام والانتاج متلاصقان وانا سعيد جدا لتكريمي في لبنان".- الدكتور سامي كليب الذي رحب بالضيوف العرب وقال:" ما اكثر الابواق وما اقل الإعلاميين إمل ان يعود لبنان منارة إعلامية اكثر مما كان في السابق".- الاعلامي منير الحافي الذي قال: "ان شاء الله يبقى المستقبل رنانا لكم وخصوصا للملتقى، واعتبر ان تكريم الكبار والرواد يجب ان يكون في حياتهم وليس في مماتهم وهذه الفكرة نصر عليها.".- فارس يواكيم الذي شكر كل من رافقه في مسيرته المهنية.- روز فرح زامل (وردة) التي قدمت أطيب التحيات للحاضرين، واعتبرت ان "لهذا التكريم نكهة خاصة، وقدمت افصل تحية للرئيس عون وقدمت الشكر الكبير للوزير مرقص" و قالت:"من بيروت الى الكويت كل الحب"، وقدمت تحية لأرواح زملاء غادروا ولارواح شهداء الصحافة.- رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت-الرئيس التنفيذي السيد محمد علي للبحوث والاستشارات- المدير العام لفندق voco روي يوغاريوس.-مديرة فندق "فينيسيا " في بيروت ماري شويري.- مدير فندق "ريفيرا".كما تم تكريم وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص.