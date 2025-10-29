الأخبار
هاني وقّع مذكرة تفاهم مع جمعية "سفير لبناء الغد" لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية: تساهم في بناء اقتصاد ريفي منتج وصامد
أخبار لبنان
2025-10-29 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هاني وقّع مذكرة تفاهم مع جمعية "سفير لبناء الغد" لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية: تساهم في بناء اقتصاد ريفي منتج وصامد
وقّع وزير الزراعة د. نزار هاني مذكرة تفاهم مع جمعية "سفير لبناء الغد" (SPHERE Building Tomorrow – SBT)، تهدف إلى توحيد الجهود في مجالات التنمية الريفية وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم سبل العيش المستدامة، وذلك في إطار المسار الإصلاحي الذي يقوده لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة،
يأتي توقيع المذكرة ترجمةً لرؤية وزير الزراعة في بناء شبكة شراكات استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتعمل بشكل تكاملي لخدمة المزارعين وتعزيز حضور الدولة في الريف اللبناني، وتهدف إلى دعم المزارعين والمنتجين المحليين من خلال التدريب والإرشاد الزراعي وبناء القدرات الفنية والإدارية، إلى جانب تشجيع الابتكار وتبنّي أساليب زراعية حديثة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
جرى توقيع المذكرة في مقر وزارة الزراعة، في حضور الوزير هاني والمديرة التنفيذية للجمعية لمى كوثراني، حيث أكّد هاني في كلمته أن "هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة العمل الميداني المباشر وتفعيل التعاون مع الشركاء الفاعلين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة."
وقال:"نوقّع اتفاقية تحمل بُعداً عملياً وإنسانياً في آنٍ واحد، لأنها تضع المزارع في قلب عملية التنمية. شراكتنا مع جمعية سفير لبناء الغد تأتي ضمن رؤية الوزارة لتمكين المزارعين وتعزيز قدراتهم، بما يساهم في بناء اقتصاد ريفي منتج وصامد."
وأوضح أن "الاتفاقية تهدف إلى تمكين المزارعين في محافظتي الجنوب والنبطية عبر تنفيذ جلسات تدريب وتوعية لحوالي 300 مزارع، وتقديم دعم مالي مباشر وغير مشروط لـ129 مزارعاً مسجّلين في السجل الزراعي، بقيمة 500 دولار أميركي لكل مزارع. كما تشمل المبادرة ربط المزارعين بالمطابخ المجتمعية لتسويق منتجاتهم الزراعية ودعم الدورة الاقتصادية المحلية".
أضاف:"ان هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الخطة الوطنية للزراعة 2026–2035، التي تركز على دعم المزارعين كركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، مشدداً على أن "وزارة الزراعة لن تكتفي بالتخطيط، بل تعمل على تحويل السياسات إلى مشاريع ملموسة على الأرض، بالشراكة مع الجمعيات والبلديات والجهات المانحة."
وختم:"معاً نزرع الأمل، ونبني غداً أفضل للزراعة في لبنان، يقوم على الشراكة والإنتاج والكرامة".
كوثراني
من جهتها، أعربت كوثراني عن "اعتزازها بتوقيع هذه المذكرة"، مؤكدة أن "التعاون مع وزارة الزراعة بقيادة الوزير نزار هاني يشكّل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاع العام والمجتمع المدني في مواجهة التحديات الزراعية والغذائية في لبنان".
وختمت:"تُعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة في إطار المسار المتكامل الذي يقوده الوزير نزار هاني لتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وترسيخ نهج يعتمد على التمكين والتطبيق الميداني المباشر، بما يسهم في بناء قطاع زراعي قوي ومستدام، ويعزز صمود المزارعين ودورهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني".
