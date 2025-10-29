الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قراران لوزير المالية بتمديد مهل...

أخبار لبنان
2025-10-29 | 09:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قراران لوزير المالية بتمديد مهل...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قراران لوزير المالية بتمديد مهل...

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراري تمديد مهل تتعلق بتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وذلك لغاية 28/11/2025 ضمناً وللمكلفين عن سنة 2024 لغاية 30/12/2025 ضمناً.

وتتضمن التصاريح الالكترونية الخاصة بمكلفي العام 2023 البيانات التالية :

-التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).

- بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.

- البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).

التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).

وللتصاريح الورقية :

تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).

تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).

تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).

التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).

كما مدّد لغاية 28/11/2025 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2023 للمكلفين المشار إليهم أعلاه.

أما في ما خصّ مكلفي الضريبة عن العام 2024 فتتضمن البيانات التالية :

التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).

تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).

بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.

البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).

التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).

أما تصاريح البيانات الورقية فتتضمن :

تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).

تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).

التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).

كما ومدّد لغاية 30/12/2025 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين اولئك.

القرار الثالث:

كما أصدر قراراً ثالثاً مماثلاُ خاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث وفيه :

" تمدد لغاية 30/12/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024 التي تنتهي مهلتهما في 31/10/2025 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي 2023 و2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث."

                                      

أخبار لبنان

لوزير

المالية

بتمديد

مهل...

LBCI التالي
زحمة موفدين في بيروت (الشرق الأوسط)
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-09-29

قرار لوزير المال بتمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية نتيجة إقفال أمانات السجل العقاري

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

وزير المالية الإسرائيلي: اتخذنا قرارا صائبا ونفذه الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بإتقان

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

كركي: دعاوى ضد أجراء وهميين و قراران جديدان يقضيان بصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-17

تجمّع العشائر العربية في لبنان أشاد بقرار إخلاء سبيل القذافي: استغراب شديد للكفالة المالية الخيالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:18

النائب كريم كبارة زار مفتي طرابلس والشمال: تأكيد التعاون لخدمة المدينة والحفاظ على السلم الأهليّ

LBCI
أخبار لبنان
10:13

رئيس الجمهورية أسف لعدم تأمين النصاب في المجلس النيابيّ

LBCI
أخبار لبنان
10:12

موزعو المحروقات بحثوا في توافر المازوت وطالبوا باستعادة حصصهم السابقة

LBCI
أمن وقضاء
10:08

الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:45

الدفاع المدني في غزة: استشهاد شخصين على الأقل وإصابة أربعة في غارة إسرائيلية على حي إلى الجنوب من مدينة غزة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-02

"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-27

دراسة جديدة حول ساعات صلب وآلام المسيح... بقع الدم على الكفن والجروح تكشف حقيقة تصميم إكليل الشوك

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

إيطاليا ترحب بمقترح ترامب لإنهاء حرب غزة ومستعدة للعب دور فيه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:50

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عون انتقد تعطيل القرار في مجلس النواب وسلام اكد التقدم في حصر السلاح والحكومة تبحث في تقرير قانون الانتخاب في جلستها المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب

LBCI
أمن وقضاء
08:05

وزير الداخلية من بلدية بيروت: نعول على أجهزة الرقابة والملاحقة لكشف اي مرتكب والهدف تصحيح الوضع ووضع الأمور في نصابها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

ملتقى الإعلام العربي في يومه الأول

LBCI
أخبار لبنان
04:55

الرئيس عون في افتتاح "ملتقى الاعلام العربي": الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:19

أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:15

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
حال الطقس
02:56

طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله

LBCI
أمن وقضاء
10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

LBCI
أخبار لبنان
11:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

LBCI
أخبار لبنان
17:41

أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS

LBCI
صحة وتغذية
10:33

انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية

LBCI
أمن وقضاء
13:35

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More