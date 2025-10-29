النائب كريم كبارة زار مفتي طرابلس والشمال: تأكيد التعاون لخدمة المدينة والحفاظ على السلم الأهليّ

بحث النائب كريم كبارة مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في دار الفتوى، المستجدات، إلى جانب الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي تمر بها مدينة طرابلس.



وتناول اللقاء سبل دعم الأهالي في ظل الأزمات المتراكمة، وتأكيد تعزيز التعاون والتكامل بين المرجعيتين النيابية والدينية، بما يخدم مصلحة المدينة وأبنائها.



وشدّد الجانبان على ضرورة الحفاظ على السلم الأهليّ، ورفض كل أشكال التحريض والانقسام، مؤكدين أن المرحلة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية والاجتماعية.