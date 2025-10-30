الجيش الإسرائيلي: استهداف مشتبه به داخل مبنى لحزب الله في بليدا خلال عملية لتدمير بنية تحتية جنوب لبنان

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي ان "خلال ساعات الليلة الماضية وفي إطار نشاط لقوات الجيش الاسرائيلي لتدمير بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة قرية بليدا بجنوب لبنان، رصدت القوات مشتبهًا به داخل المبنى حيث شرعت القوة في الإجراءات الهادفة لتوقيف مشتبه به، ولحظة تحديد تهديد مباشر على أفراد القوة تم إطلاق نار لإزالة التهديد وتمّ رصد إصابة. وتفاصيل الحدث قيد التحقيق."



وقال "يذكر ان المبنى استخدم في الآونة الأخيرة لنشاطات لحزب الله تحت غطاء بنية تحتية مدنية. الحديث عن مثال آخر لطريقة عمل حزب الله والتي تعرض سكان لبنان للخطر مستغلة بشكل سخيف المرافق المدنية لأغراض إرهابية."

