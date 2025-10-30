0min

بيرقداريان تسلّم الرئيس عون رسالة من الكاثوليكوس أرام الأول وتبحث معه إعادة تأهيل ملعب برج حمود البلدي

سلّمت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان رئيس الجمهورية جوزاف عون كتاباً من قداسة كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية لبيت كيليكيا أرام الأوّل، بمناسبة اليوبيل الثلاثين لانتخابه.



واطلع رئيس بلدية برج حمود، مارديغ بوغوسيان، رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لإعادة تأهيل ملعب برج حمود البلدي وفق مواصفات أولمبية متقدّمة.